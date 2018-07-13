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Клопп: «Ловрен проводит выдающийся ЧМ»

13 июля 2018, 09:54
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рад, что защитник его команды и сборной Франции Деян Ловрен сыграет в финале чемпионата мира-2018.

«Люди слишком часто необоснованно судят окружающих. Я же абсолютно рад за него.

Рад видеть, что Ловрен выступил на этом турнире наилучшим образом. Причем он может еще улучшить свой результат.

Сейчас можно сказать, что он находится на правильном пути. Я не видел всех матчей чемпионата мира, но Ловрен проводит выдающийся турнир. Считаю, он заслужил этого. Я за него рад», – заявил Клопп.

Финальный матч чемпионата мира-2018 Франция – Хорватия состоится в столичных «Лужниках» в воскресенье, 15 июля, в 18:00 по московскому времени.

Источник: ФК «Ливерпуль»
Чемпионат мира Англия. Премьер-лига Франция Ливерпуль Ловрен Деян Клопп Юрген
Комментарии (1)
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ROMAN63new
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Деян Ловрен хорват и его задача как раз нейтрализовать нападающих Франции. Приятно было видеть , как Ловрен работал против Кейна. чисто и мощно. В финале Ловрен справится, многое будет зависеть от краёв и какая пара окажется эффективней Погба+ Канте или Модрич + Ракитич. Удачи хорватам, хорошей игры всем !
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