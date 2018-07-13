Клопп: «Ловрен проводит выдающийся ЧМ»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рад, что защитник его команды и сборной Франции Деян Ловрен сыграет в финале чемпионата мира-2018.

«Люди слишком часто необоснованно судят окружающих. Я же абсолютно рад за него.

Рад видеть, что Ловрен выступил на этом турнире наилучшим образом. Причем он может еще улучшить свой результат.

Сейчас можно сказать, что он находится на правильном пути. Я не видел всех матчей чемпионата мира, но Ловрен проводит выдающийся турнир. Считаю, он заслужил этого. Я за него рад», – заявил Клопп.

Финальный матч чемпионата мира-2018 Франция – Хорватия состоится в столичных «Лужниках» в воскресенье, 15 июля, в 18:00 по московскому времени.