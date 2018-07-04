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  • Ари: «Остаюсь в «Краснодаре», пока «Локомотив» ничего не предлагает»

Ари: «Остаюсь в «Краснодаре», пока «Локомотив» ничего не предлагает»

4 июля 2018, 20:44
5

Нападающий «Краснодара» Ари рассказал, останется ли в клубе не следующий сезон. Прошлый сезон игрок провел в аренде в «Локомотиве».

«Возвращение в команду прошло отлично, новый тренер замечательный.

Он меня спрашивал, хочу ли я остаться. Я ответил, что на данный момент не знаю. Пока «Локомотив» ничего не предложит, остаюсь в «Краснодаре». Уверен, что если все останется на своих местах, то буду совершенно в другой ситуации, нежели раньше.

Если «Локомотив» захочет, у него есть вариант арендовать меня еще на один год. Но пока мой агент разговаривает с командой и там нет никаких подвижек. Сейчас у меня контракт с «Краснодаром», – сказал Ари.

Игрок провел 23 матча за «Локомотив» во всех турнирах и забил семь голов.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Локомотив Краснодар Ари
Комментарии (5)
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oyabun
1530765783
Великий забиватель мячей Спартаку подсдулся? Никому уже не нужен? А гражданство то принял, чтобы в сборной играть..
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anri1703
1530800622
может локо Дзюбу купит сейчас он разыгрался))
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zigbert
1530859892
Странно как то - в Локомотиве у него все пошло гладко.
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