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    Ари: «Остаюсь в «Краснодаре», пока «Локомотив» ничего не предлагает»

    Нападающий «Краснодара» Ари рассказал, останется ли в клубе не следующий сезон. Прошлый сезон игрок провел в аренде в «Локомотиве».

    «Возвращение в команду прошло отлично, новый тренер замечательный.

    Он меня спрашивал, хочу ли я остаться. Я ответил, что на данный момент не знаю. Пока «Локомотив» ничего не предложит, остаюсь в «Краснодаре». Уверен, что если все останется на своих местах, то буду совершенно в другой ситуации, нежели раньше.

    Если «Локомотив» захочет, у него есть вариант арендовать меня еще на один год. Но пока мой агент разговаривает с командой и там нет никаких подвижек. Сейчас у меня контракт с «Краснодаром», – сказал Ари.

    Игрок провел 23 матча за «Локомотив» во всех турнирах и забил семь голов.

    Источник: ТАСС

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    04.07.2018 20:44
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 6 июля 2018, 09:51

      Странно как то - в Локомотиве у него все пошло гладко.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 5 июля 2018, 17:23

      может локо Дзюбу купит сейчас он разыгрался))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33445

      oyabun 5 июля 2018, 07:43

      Великий забиватель мячей Спартаку подсдулся? Никому уже не нужен? А гражданство то принял, чтобы в сборной играть..

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