Ари: «Остаюсь в «Краснодаре», пока «Локомотив» ничего не предлагает»

Нападающий «Краснодара» Ари рассказал, останется ли в клубе не следующий сезон. Прошлый сезон игрок провел в аренде в «Локомотиве».

«Возвращение в команду прошло отлично, новый тренер замечательный.

Он меня спрашивал, хочу ли я остаться. Я ответил, что на данный момент не знаю. Пока «Локомотив» ничего не предложит, остаюсь в «Краснодаре». Уверен, что если все останется на своих местах, то буду совершенно в другой ситуации, нежели раньше.

Если «Локомотив» захочет, у него есть вариант арендовать меня еще на один год. Но пока мой агент разговаривает с командой и там нет никаких подвижек. Сейчас у меня контракт с «Краснодаром», – сказал Ари.

Игрок провел 23 матча за «Локомотив» во всех турнирах и забил семь голов.