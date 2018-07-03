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    Troll Football показал, как вел бы себя Неймар, будь он собакой

    Юмористический ‏аккаунт о футболе Troll Football опубликовал веселое видео, в котором показал, как бы вел себя нападающий сборной Бразилии и «ПСЖ» Неймар, будь он собакой.

    На чемпионате мира-2018 форварда постоянно критикуют за то, что он слишком часто падает на газон, даже когда соперники не нарушают на нем правила.

    Источник: Twitter

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    03.07.2018 13:30
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +448

      Paladius 4 июля 2018, 16:58

      Также в свое время по молодости Криштиану симулировал, сейчас этого практически нет. Повзрослеет поймет, что это не по пацански. Уважение такие трагикомедии у болельщиков точно не вызывают.

      0
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 3 июля 2018, 19:35

      да уж классный чемпионат ! отличные матчи ! красивая игра и конечно АНТИФУТБОЛ ( Исландия ,Россия ) ну и конечно комик Неймар ,падающий от любого прикосновения -а ведь отлично с мячом контачит !..считаю ему нужно чаще давать горчичники !

      -1
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      Рейтинг: +5604

      Mazai-NN 3 июля 2018, 16:12

      Игрок от бога. Повадки пи#@ра..

      1
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      Рейтинг: +24

      Selecao1982 3 июля 2018, 15:08

      Пока все смеются и шутят над Неймаром, но есть такая поговорка- хорошо смеётся тот кто смеётся последним с поднятым на руках Кубком Мира.

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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 > Selecao1982 3 июля 2018, 16:37

      Да пускай запихает себе кубок в ж..пу... Мнение о нем у меня о нем не изменится...

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      Рейтинг: +24

      Selecao1982 > Superviser77 3 июля 2018, 17:57

      Он меньше всего об этом думает о твоём мнении

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      Рейтинг: +536

      19831170 3 июля 2018, 15:04

      Один в один просто)

      1
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 3 июля 2018, 14:58

      ну кто как получает удовольствие от игры))

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 3 июля 2018, 14:25

      Неймар уже смешон, я конечно все понимаю, но ей богу Суарес просто уже отдыхает со своим театром.
      Покажите ему ролик где Овечкину шайба в лицо попадает, он проверяет зуб и с невозмутимым видом выходит играть.

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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 3 июля 2018, 14:15

      шутка за 300)

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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 3 июля 2018, 14:03

      А-а-а ВЕСЕЛЕЧНО!!!Копия его не джуниор величают?...

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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ 3 июля 2018, 13:44


      да,да,да, именно так.....посмеялась от души)))

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