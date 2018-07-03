Troll Football показал, как вел бы себя Неймар, будь он собакой

Юмористический ‏аккаунт о футболе Troll Football опубликовал веселое видео, в котором показал, как бы вел себя нападающий сборной Бразилии и «ПСЖ» Неймар, будь он собакой.

На чемпионате мира-2018 форварда постоянно критикуют за то, что он слишком часто падает на газон, даже когда соперники не нарушают на нем правила.