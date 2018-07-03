Troll Football показал, как вел бы себя Неймар, будь он собакой

Также в свое время по молодости Криштиану симулировал, сейчас этого практически нет. Повзрослеет поймет, что это не по пацански. Уважение такие трагикомедии у болельщиков точно не вызывают.
Юмористический аккаунт о футболе Troll Football опубликовал веселое видео, в котором показал, как бы вел себя нападающий сборной Бразилии и «ПСЖ» Неймар, будь он собакой.
На чемпионате мира-2018 форварда постоянно критикуют за то, что он слишком часто падает на газон, даже когда соперники не нарушают на нем правила.
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— Troll Football (@TrollFootball) 2 июля 2018 г.