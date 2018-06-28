«Локомотив» переименует должность президента

28 июня акционеры «Локомотива» примут изменения в устав клуба. В частности, теперь не будет должности под названием «президент».

«Никаких революционных изменений на собрании акционеров клуба не будет. Акционеры принимают новый устав, в нем есть косметические изменения, связанные с переименованием должности президента в генерального директора.

С точки зрения функционала ничего не меняется», – сказал председатель совета директоров клуба Анатолий Мещеряков.

«Локомотив» – действующий чемпион страны.