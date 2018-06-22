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    Новичок ЦСКА Биел: «Мои сильные стороны – игра в обороне»

    Новичок ЦСКА полузащитник Яка Биел заявил, что рад оказаться в составе клуба с большими традициями.

    «Очень рад, что перешел в клуб с такими большими традициями! Я многое слышал о ЦСКА, посмотрел немалое количество матчей своей новой команды, знаю имена практически всех игроков.

    Мое основное амплуа – опорный полузащитник, а сильные стороны связаны в первую очередь с оборонительными функциями. Хочу поскорее познакомиться со всеми ребятами и начать тренироваться с новой командой», – заявил Биел.

    19-летний хавбек присоединился к армейцам на сборе в Австрии. В прошедшем сезоне Биел провел за «Рудар» в чемпионате Словении 30 матчей, в которых забил три гола.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    22.06.2018 20:55
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 23 июня 2018, 08:29

      Ценное усиление. 19 лет...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +307

      Mirex_CSKA 22 июня 2018, 23:50

      Тихонько и без шума покупаем игроков)

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +60

      pul 22 июня 2018, 23:08

      Магнусон игрок левого края обороны в место Щеникова

      0
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      ...
      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > pul 22 июня 2018, 23:16

      Щеникова подписали на 4 года

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 > pul 23 июня 2018, 00:55

      Скорее всего центрального играть будет.

      1
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      Рейтинг: +307

      Mirex_CSKA > shurik45 23 июня 2018, 10:21

      Центр или переучат на опорника.А может опыт и опорника есть у него.Посмотрим.22 числа кубок,а потом выезд в Самару в 1 туре

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2287

      Vickont 22 июня 2018, 21:48

      Кстати заметил тенденцию бомбардира перевирать имена и фамилии

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2287

      Vickont 22 июня 2018, 21:48

      Уже жду не дождусь 29-го числа, глянуть связку Бистрович-Бийол

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1713

      volfrik > Vickont 22 июня 2018, 21:52

      не, 29 не увидишь

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2287

      Vickont > volfrik 22 июня 2018, 21:58

      может, как обычно, по YouTube будет трансляция

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1713

      volfrik > Vickont 23 июня 2018, 06:19

      суперкубок 27 играется

      0
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      Рейтинг: +1713

      volfrik > Vickont 23 июня 2018, 06:24

      а матчи на сборах это не то

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 22 июня 2018, 21:42

      Биел и Бистрович - перспективный вариант. А Кучаева повыше можно поставить, если Головин уйдет.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 22 июня 2018, 21:23

      Фактурный парень с хорошими физическими данными, а каков он в игре будем посмотреть. Время для адаптации и роста в мастерстве у него есть.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 22 июня 2018, 21:04

      Вот кто пришёл вместо Вернблума, который даже по позиции подходит, а не какой-то там Магнуссон.

      -2
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      Рейтинг: -98

      Army_Fan > BRO_football 22 июня 2018, 21:26

      На позиции Понтуса будет играть Бистрович и не зря его наигрывали как раз в опорной зоне, а Магуссон защитник, причем центральный, как раз на замену Игнашевичу

      3
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football > Army_Fan 22 июня 2018, 21:32

      Согласен. Просто про Магнуссона сначала говорили, что он замена Вернблуму только потому, что он тоже викинг.

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      Рейтинг: +1713

      volfrik > BRO_football 22 июня 2018, 21:54

      Магнуссон теперь не "какой-то там", а НАШ игрок, и куда его тренер поставит там он и будет играть

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 22 июня 2018, 21:02

      Вот всё в ЦСКА по трансферу идёт отлично.

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