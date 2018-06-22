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Новичок ЦСКА Биел: «Мои сильные стороны – игра в обороне»

22 июня 2018, 20:55
19

Новичок ЦСКА полузащитник Яка Биел заявил, что рад оказаться в составе клуба с большими традициями.

«Очень рад, что перешел в клуб с такими большими традициями! Я многое слышал о ЦСКА, посмотрел немалое количество матчей своей новой команды, знаю имена практически всех игроков.

Мое основное амплуа – опорный полузащитник, а сильные стороны связаны в первую очередь с оборонительными функциями. Хочу поскорее познакомиться со всеми ребятами и начать тренироваться с новой командой», – заявил Биел.

19-летний хавбек присоединился к армейцам на сборе в Австрии. В прошедшем сезоне Биел провел за «Рудар» в чемпионате Словении 30 матчей, в которых забил три гола.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА
Комментарии (19)
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vladimir-7
1529690564
Вот всё в ЦСКА по трансферу идёт отлично.
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BRO_football
1529690695
Вот кто пришёл вместо Вернблума, который даже по позиции подходит, а не какой-то там Магнуссон.
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Рубик Докоян
1529691834
Фактурный парень с хорошими физическими данными, а каков он в игре будем посмотреть. Время для адаптации и роста в мастерстве у него есть.
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Viper for CSKA
1529692975
Биел и Бистрович - перспективный вариант. А Кучаева повыше можно поставить, если Головин уйдет.
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Vickont
1529693287
Уже жду не дождусь 29-го числа, глянуть связку Бистрович-Бийол
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Vickont
1529693333
Кстати заметил тенденцию бомбардира перевирать имена и фамилии
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pul
1529698136
Магнусон игрок левого края обороны в место Щеникова
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Mirex_CSKA
1529700619
Тихонько и без шума покупаем игроков)
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Nerlinger
1529731798
Ценное усиление. 19 лет...
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