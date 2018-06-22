Новичок ЦСКА Биел: «Мои сильные стороны – игра в обороне»

Новичок ЦСКА полузащитник Яка Биел заявил, что рад оказаться в составе клуба с большими традициями.

«Очень рад, что перешел в клуб с такими большими традициями! Я многое слышал о ЦСКА, посмотрел немалое количество матчей своей новой команды, знаю имена практически всех игроков.

Мое основное амплуа – опорный полузащитник, а сильные стороны связаны в первую очередь с оборонительными функциями. Хочу поскорее познакомиться со всеми ребятами и начать тренироваться с новой командой», – заявил Биел.

19-летний хавбек присоединился к армейцам на сборе в Австрии. В прошедшем сезоне Биел провел за «Рудар» в чемпионате Словении 30 матчей, в которых забил три гола.