Жоаозиньо ведет переговоры с тульским «Арсеналом»

Бывший полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо на правах свободного агента перейдет в тульский «Арсенал».

Соглашение между бразильцем, который имеет российский паспорт и не является легионером, и «канонирами» будет заключено по схеме «1+1».

«Переговоры с Жоаозиньо и его агентами о контракте уже на стадии согласования последних деталей. Планируется, что окончательно все документы будут подписаны до конца недели, после чего о переходе бразильца объявят официально», – заявил источник в клубе.

В минувшем сезоне 29-летний бразилец провел за «Краснодар» во всех турнирах 26 матчей, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Он знаком с главным тренером «Арсенала» Олегом Кононовым по совместной работе в составе «быков».