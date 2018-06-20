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    Жоаозиньо ведет переговоры с тульским «Арсеналом»

    Бывший полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо на правах свободного агента перейдет в тульский «Арсенал».

    Соглашение между бразильцем, который имеет российский паспорт и не является легионером, и «канонирами» будет заключено по схеме «1+1».

    «Переговоры с Жоаозиньо и его агентами о контракте уже на стадии согласования последних деталей. Планируется, что окончательно все документы будут подписаны до конца недели, после чего о переходе бразильца объявят официально», – заявил источник в клубе.

    В минувшем сезоне 29-летний бразилец провел за «Краснодар» во всех турнирах 26 матчей, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Он знаком с главным тренером «Арсенала» Олегом Кононовым по совместной работе в составе «быков».

    Источник: Известия

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    20.06.2018 11:15
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 24 июня 2018, 13:54

      Вот уж, судьба-злодейка, на ровном месте сломал ногу и карьеру. Так и не смог вернуться на прежний уровень. Удачи Жуан Натаилтон Рамос дос Сантос или просто Жора!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2812

      Бугимен 22 июня 2018, 00:08

      Удачи Жораааа !!!!!!!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 июня 2018, 18:46

      для Арсенала будет большой удачей подписать такого качественного игрока, он бы и на уровне повыше не затерялся.

      4
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 20 июня 2018, 15:47

      Сразу ощущается влияние Кононова.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 20 июня 2018, 11:59

      Не плохое усиление для Тулы , может быть Жоаозиньо ( из-за своих травм ) перестал устраивать команду которая борется за ЛЧ , но для середнячка который при определенном раскладе может побороться за ЛЕ он вполне даже подходит тем более что Кононов знает его возможности .Вообще будет интересно посмотреть что получится у Кононова в туре , думаю Олег Георгиевич приходит в команду чтобы команда сделала ещё шаг вперед в своём развитии.

      5
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      Рейтинг: +440

      Аэратор 20 июня 2018, 11:47

      добротный игрок. арсеналу точно пригодится. техничный, давно в России+ русский паспорт.

      6
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 20 июня 2018, 11:25

      Если без диких и несуразных запросов, то, вполне, приемлемый вариант для туляков!.. Возможно, хлеб свой отработает и будет полезен!..

      7
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      Рейтинг: +299

      Басмачи 20 июня 2018, 11:25

      хорошая усиления для Арсенала

      4
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