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Жоаозиньо ведет переговоры с тульским «Арсеналом»

20 июня 2018, 11:15
8

Бывший полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо на правах свободного агента перейдет в тульский «Арсенал».

Соглашение между бразильцем, который имеет российский паспорт и не является легионером, и «канонирами» будет заключено по схеме «1+1».

«Переговоры с Жоаозиньо и его агентами о контракте уже на стадии согласования последних деталей. Планируется, что окончательно все документы будут подписаны до конца недели, после чего о переходе бразильца объявят официально», – заявил источник в клубе.

В минувшем сезоне 29-летний бразилец провел за «Краснодар» во всех турнирах 26 матчей, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Он знаком с главным тренером «Арсенала» Олегом Кононовым по совместной работе в составе «быков».

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Краснодар Арсенал Жоаозиньо
Комментарии (8)
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Басмачи
1529483107
хорошая усиления для Арсенала
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insider_retro
1529483143
Если без диких и несуразных запросов, то, вполне, приемлемый вариант для туляков!.. Возможно, хлеб свой отработает и будет полезен!..
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Аэратор
1529484443
добротный игрок. арсеналу точно пригодится. техничный, давно в России+ русский паспорт.
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hevbn 28
1529485181
Не плохое усиление для Тулы , может быть Жоаозиньо ( из-за своих травм ) перестал устраивать команду которая борется за ЛЧ , но для середнячка который при определенном раскладе может побороться за ЛЕ он вполне даже подходит тем более что Кононов знает его возможности .Вообще будет интересно посмотреть что получится у Кононова в туре , думаю Олег Георгиевич приходит в команду чтобы команда сделала ещё шаг вперед в своём развитии.
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zigbert
1529498866
Сразу ощущается влияние Кононова.
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OfaZavr
1529509598
для Арсенала будет большой удачей подписать такого качественного игрока, он бы и на уровне повыше не затерялся.
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Бугимен
1529615318
Удачи Жораааа !!!!!!!!!
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sochi-2013
1529837651
Вот уж, судьба-злодейка, на ровном месте сломал ногу и карьеру. Так и не смог вернуться на прежний уровень. Удачи Жуан Натаилтон Рамос дос Сантос или просто Жора!
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