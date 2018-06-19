Моуринью не хочет, чтобы «Манчестер Юнайтед» продавал Марсьяля

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо не хочет, чтобы нападающий Антони Марсьяль покинул клуб в летнее трансферное окно. Португальский специалист все еще может сохранить француза.

Ранее неоднократно появлялись слухи, что 22-летний футболист может покинуть манкунианцев после прихода зимой форварда Алексиса Санчеса из «Арсенала».

Если Марсьяль все же останется, Моуринью сможет использовать его на правом фланге атаки. Благодаря такому решению, французского нападающего можно было бы совместить на поле вместе с чилийцем.

В сезоне-2017/18 Марсьяль принял участие в 45 матчах, забил 11 голов и сделал девять результативных передач. Его нынешний контракт с «красными дьяволами» рассчитан до 2019 года.