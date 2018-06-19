Глушаков: «Отпуск – хорошо, но тренировки лучше. В этом сезоне «Спартак» должен стать сильнее»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился эмоциями от начала подготовки команды к новому сезону. Вчера красно-белые вышли из отпуска и прошли медосмотр. А сегодня приступили к тренировкам.

«Начинаем подготовку к новому сезону. Отпуск – это хорошо, но тренировки лучше. В этом сезоне «Спартак» должен стать сильнее», – написал Глушаков на своей странице в инстаграме.

По итогам сезона-2017/18 «Спартак» занял в РФПЛ третье место.