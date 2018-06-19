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    Глушаков: «Отпуск – хорошо, но тренировки лучше. В этом сезоне «Спартак» должен стать сильнее»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился эмоциями от начала подготовки команды к новому сезону. Вчера красно-белые вышли из отпуска и прошли медосмотр. А сегодня приступили к тренировкам.

    «Начинаем подготовку к новому сезону. Отпуск – это хорошо, но тренировки лучше. В этом сезоне «Спартак» должен стать сильнее», – написал Глушаков на своей странице в инстаграме.

    По итогам сезона-2017/18 «Спартак» занял в РФПЛ третье место.

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    Источник: Instagram

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    19.06.2018 14:49
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 20 июня 2018, 11:47

      Особенно с тебя Денис ,будем ждать надежной и сильной игры.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 19 июня 2018, 23:07

      Ребята главное без травм.
      И будьте злее.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 июня 2018, 19:25

      да! главное обойдитесь на этот раз без провалов на разных стадиях чемпионата.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8757

      tesch 19 июня 2018, 16:57

      не мутите там больше, как в конце прошлого сезона. Больше не спустим.

      3
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