ЧМ-2018. Гол Лосано принес Мексике победу над Германией

Завершился матч первого тура группового раунда чемпионата мира между сборными Германии и Мексики (1:0). Единственный гол на 35-й минуте забил полузащитник североамериканской команды Ирвинг Лосано.

Место проведения игры – стадион «Лужники» в Москве.