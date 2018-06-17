ЧМ-2018. Гол Лосано принес Мексике победу над Германией

Не болел ни за одну из сборных.Просто наслаждался игрой классных команд.Мексиканцы впечатлили суперсамоотдачей и гол был закономерен.Боши же ,на мой взгляд,слишком долго запрягали и им просто не хватило времени на сквитание счёта.Гомеса нужно было выпускать с начала второго тайма.Тогда и результат был бы другой.
Завершился матч первого тура группового раунда чемпионата мира между сборными Германии и Мексики (1:0). Единственный гол на 35-й минуте забил полузащитник североамериканской команды Ирвинг Лосано.
Место проведения игры – стадион «Лужники» в Москве.
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— FIFA World Cup (@CopaMundiaI) 17 июня 2018 г.