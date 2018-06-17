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    ЧМ-2018. Гол Лосано принес Мексике победу над Германией

    Завершился матч первого тура группового раунда чемпионата мира между сборными Германии и Мексики (1:0). Единственный гол на 35-й минуте забил полузащитник североамериканской команды Ирвинг Лосано.

    Место проведения игры – стадион «Лужники» в Москве.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.06.2018 19:55
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 18 июня 2018, 05:09

      Не болел ни за одну из сборных.Просто наслаждался игрой классных команд.Мексиканцы впечатлили суперсамоотдачей и гол был закономерен.Боши же ,на мой взгляд,слишком долго запрягали и им просто не хватило времени на сквитание счёта.Гомеса нужно было выпускать с начала второго тайма.Тогда и результат был бы другой.

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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 18 июня 2018, 00:58

      Игра очень понравилась... Конечно голов по-больше хотел бы увидеть...

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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 17 июня 2018, 20:57

      не ждан)))

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      Рейтинг: +100733

      zigbert 17 июня 2018, 20:45

      Обидное поражение.

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      Рейтинг: +2572

      АЛЕКС 58 17 июня 2018, 20:31

      Прикольно будет,если немцы не выйдут из группы!

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      Рейтинг: +2342

      CSKA471 > АЛЕКС 58 17 июня 2018, 22:09

      Будет не прикольно, чемпионат потеряет с их отсутствием, как и с отсусутствием Италии

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      Рейтинг: +8844

      GoLenaStop 17 июня 2018, 20:18

      ..Читайте - Джек Лондон "Мексиканец".
      Отличная игра, - германская холёная машина опять ушлёпалась на русском поле. Ха!
      Поле... Русское по-о-оле...Оле! РОССИЯ!!!

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      Рейтинг: +357

      vavilon69 17 июня 2018, 19:51

      мексика -- КРАСАВЦЫ !

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      Рейтинг: +357

      vavilon69 17 июня 2018, 19:49

      обратите внимание на комментаторов
      исключительные немцы

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 июня 2018, 18:55

      Мексиканцы играют просто великолепно, немцы ошарашены! не ожидал подобного, посмотрим как будет во втором тайме)

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      Рейтинг: +1450

      Sedoi_Goblin 17 июня 2018, 18:46

      P.S. цкк ОДИН ИЗ РАЙОНОВ ГОРОДА............ цкк=МЕКСИКА!!!!!!!!!

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