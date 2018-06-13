Гинер: «Бюджет ЦСКА в новом сезоне составит 65-70 миллионов»

Президент ЦСКА Евгений Гинер сообщил сумму нового бюджета команды. По его словам, она практически не изменится по сравнению с прошлым сезоном.

«Бюджет футбольного клуба сильно не изменится и составит 65-70 миллионов долларов. Думаю, по бюджету мы в районе восьмого-десятого места», – сказал Гинер.

В минувшем розыгрыше РФПЛ армейцы заняли второе место и завоевали право участвовать в групповом раунде Лиги чемпионов.