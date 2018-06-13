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    Гинер: «Бюджет ЦСКА в новом сезоне составит 65-70 миллионов»

    Президент ЦСКА Евгений Гинер сообщил сумму нового бюджета команды. По его словам, она практически не изменится по сравнению с прошлым сезоном.

    «Бюджет футбольного клуба сильно не изменится и составит 65-70 миллионов долларов. Думаю, по бюджету мы в районе восьмого-десятого места», – сказал Гинер.

    В минувшем розыгрыше РФПЛ армейцы заняли второе место и завоевали право участвовать в групповом раунде Лиги чемпионов.

    Источник: Rambler спорт

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    13.06.2018 15:53
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 13 июня 2018, 20:06

      Этот бюджет на протяжении уже нескольких лет. А что касается места, то оно 6-е в РФПЛ. Могут поменяться ещё местами с "Рубином".

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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 13 июня 2018, 17:39

      Доиграишься Леанорыч...В этом году братья-динамики, впихнули нас в Л.Ч. Всегда так везти не может...Не будет серьезных вложений в команду, будем в лучшем случае за место в Л.Е. биться..

      0
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      Рейтинг: +1713

      volfrik > Чикомас 13 июня 2018, 18:30

      братья динамики из этой самой лч нас сначала выпихнули

      1
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас > volfrik 14 июня 2018, 10:04

      Это мы сами себя выпихнули...А они нас впихнули...Или что, они должны были ложиться под нас?

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Чикомас 14 июня 2018, 14:23

      Мы и без Динамо играли бы в ЛЧ ( с 3-его места), а со 2-го
      напрямую вышли в ЛЧ.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 13 июня 2018, 17:11

      Сколько клубу ещё нужно выплатить банку за кредит по стадиону?

      2
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > vladimir-7 13 июня 2018, 20:13

      миллионов 150-170 думаю

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > кузнецов артем 14 июня 2018, 14:24

      ...это предположение?

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 13 июня 2018, 17:01

      "мы в районе восьмого-десятого места" - нихерашечки:
      Зенит, Спартак, Краснодар, Локо, Рубин какие еще 3-5 клубов, у которых под 100 млн?

      Конечно клубы разваливаются, сделали из футбола дорогую игрушку олигархов и гос. компаний, да место для отмыва бабла, в жопу лимит сделайте хотя бы РПЛ конкурентоспособной, да лучше бы Амкар неграми за бананы перебился сезон другой, да зато жив остался.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > FanatSerj 13 июня 2018, 17:05

      Уфа, Ахмат, Арсенал, Урал.

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > vladimir-7 13 июня 2018, 17:12

      ага, так и хочется Ростов пятым добавить)))
      но скорее всего Динамо с их ипическими зарплатами игрокам.

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      Рейтинг: +12101

      BRO_football > FanatSerj 13 июня 2018, 18:59

      Ну если считать по прошлому сезону, то с аналогичным бюджетом ЦСКА занял 6 место, пропустив вперёд Зенит, Спартак, Локомотив, Краснодар и Рубин. На 7 месте был Ахмат, у которого бюджет в 2 раза меньше, чем у ЦСКА.
      И в этом сезоне, когда настали тяжелые времена и некоторые клубы закрываются, вряд ли кто ещё армейцев обгонит

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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 13 июня 2018, 16:01

      Ожидаемо! Остальное взять в ЛЧ!!!..))

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