Ракитич: «Предпочту, чтобы Неймар остался в «ПСЖ»

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич надеется, что нападающий «ПСЖ» Неймар не перейдет в «Реал».

Хорват хочет, чтобы бразилец продолжал выступать за французский клуб.

«Неймар в «Реале»? Надеюсь, что нет!

Я понимаю людей, которые должны идти своим путем и принимать решения. Я знаю, что Неймар очень доволен в Париже. Но я также знаю, что год назад он был очень счастлив в Барселоне. Те не менее он все же ушел.

Если выбирать, предпочту, чтобы он оставался в Париже», – сказал Ракитич.

Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» прошлым летом. Он защищал цвета каталонцев на протяжении четырех сезонов.