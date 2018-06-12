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    Ракитич: «Предпочту, чтобы Неймар остался в «ПСЖ»

    Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич надеется, что нападающий «ПСЖ» Неймар не перейдет в «Реал».

    Хорват хочет, чтобы бразилец продолжал выступать за французский клуб.

    «Неймар в «Реале»? Надеюсь, что нет!

    Я понимаю людей, которые должны идти своим путем и принимать решения. Я знаю, что Неймар очень доволен в Париже. Но я также знаю, что год назад он был очень счастлив в Барселоне. Те не менее он все же ушел.

    Если выбирать, предпочту, чтобы он оставался в Париже», – сказал Ракитич.

    Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» прошлым летом. Он защищал цвета каталонцев на протяжении четырех сезонов.

    Источник: Tribalfootball

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    12.06.2018 14:39
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