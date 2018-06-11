Бускетс в ближайшее время продлит контракт с «Барселоной»

В ближайшее время полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс продлит соглашение с клубом.

«Думаю, вскоре мы достигнем соглашения с «Барселоной», – рассказал агент 29-летнего футболиста Хосеп Оробитг Mundo Deportivo.

Действующий контракт рассчитан до 2021 года. Он будет продлен до 2023 года с улучшением финансовых условия и дополнительными бонусами.

В прошедшем сезоне Бускетс сыграл в 49 матчах за «Барселону», забив в них один гол и отдав четыре результативные передачи.