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    Бускетс в ближайшее время продлит контракт с «Барселоной»

    В ближайшее время полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс продлит соглашение с клубом.

    «Думаю, вскоре мы достигнем соглашения с «Барселоной», – рассказал агент 29-летнего футболиста Хосеп Оробитг Mundo Deportivo.

    Действующий контракт рассчитан до 2021 года. Он будет продлен до 2023 года с улучшением финансовых условия и дополнительными бонусами.

    В прошедшем сезоне Бускетс сыграл в 49 матчах за «Барселону», забив в них один гол и отдав четыре результативные передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.06.2018 10:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 12 июня 2018, 11:02

      Правильно. А как же без Бускетса?

      0
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 11 июня 2018, 12:43

      Один из лучших опорников оборонительного плана.

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