Рязанцев покинет «Зенит»

Рязанцев не будет продлевать контракт с Зенитом или Зениту он накер не нужен? Уточните пожалуйста.
Полузащитник «Зенита» Александр Рязанцев заявил, что не будет продлевать контракт с петербургским клубом. Соглашение истекает 30 июня 2018 года.
– Общались с новым тренером сине-бело-голубых Сергеем Семаком, обсуждали свое будущее?
– Мой контракт заканчивается, продлевать его не буду, поэтому этим летом станут искать новый клуб.
Прошедший сезон Рязанцев провел в «Амкаре» на правах аренды. В активе хавбека – 19 матчей и три гола в РФПЛ.