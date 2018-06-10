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    Рязанцев покинет «Зенит»

    Полузащитник «Зенита» Александр Рязанцев заявил, что не будет продлевать контракт с петербургским клубом. Соглашение истекает 30 июня 2018 года.

    – Общались с новым тренером сине-бело-голубых Сергеем Семаком, обсуждали свое будущее?

    – Мой контракт заканчивается, продлевать его не буду, поэтому этим летом станут искать новый клуб.

    Прошедший сезон Рязанцев провел в «Амкаре» на правах аренды. В активе хавбека – 19 матчей и три гола в РФПЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.06.2018 16:45
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 11 июня 2018, 17:48

      Рязанцев не будет продлевать контракт с Зенитом или Зениту он накер не нужен? Уточните пожалуйста.

      0
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 11 июня 2018, 15:47

      В Рубин к Бердыеву.

      0
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 11 июня 2018, 13:06

      "Скамейка - это не моё". подумалось ему,
      "Жаль только не зовёт никто, не знаю почему..?"

      0
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      Рейтинг: +81

      Rimidal-v 11 июня 2018, 11:35

      Он, по видимому, очень обижен. А чего обижаться-то❓. Не Семак же его в аренду сплавил. А Манчини многие не подошли. Поговорил бы с Семаком сначала.

      0
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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 > Rimidal-v 11 июня 2018, 12:00

      Думаю Семаку и Зениту он не нужен..

      0
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 11 июня 2018, 11:07

      В погоне за бабками испортил карьеру. В Рубине играл отлично. Урок новобранцам-не в свои сани не садись, а сел так думай как не вывалиться.

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      Рейтинг: +184

      Sergei26 11 июня 2018, 09:31

      Опытный боец

      0
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      Рейтинг: +8844

      GoLenaStop 11 июня 2018, 01:15

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      Рейтинг: +2390

      baden69 11 июня 2018, 00:12

      Отряд не заметит потери бойца...

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 10 июня 2018, 22:01

      Свободному агенту свободное плавание...

      0
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 10 июня 2018, 20:06

      Всю карьеру себе испортил сам. В Рубине был настоящей звездой.

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      Рейтинг: +2773

      волчарик > zigbert 10 июня 2018, 20:20

      Гол Барсе и звезда? 19 игр и 3 гола за Амкар его уровень.

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      Рейтинг: +100733

      zigbert > волчарик 10 июня 2018, 21:02

      Я и говорю в Амкаре это был уже не тот Рязанцев, который в чемпионском Рубине был основным игроком.

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