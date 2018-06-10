Рязанцев покинет «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Александр Рязанцев заявил, что не будет продлевать контракт с петербургским клубом. Соглашение истекает 30 июня 2018 года.

– Общались с новым тренером сине-бело-голубых Сергеем Семаком, обсуждали свое будущее?

– Мой контракт заканчивается, продлевать его не буду, поэтому этим летом станут искать новый клуб.

Прошедший сезон Рязанцев провел в «Амкаре» на правах аренды. В активе хавбека – 19 матчей и три гола в РФПЛ.