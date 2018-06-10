Английский болельщик: «Русские фанаты – животные»

Английский болельщик Стюарт Грей, получивший травмы во время беспорядков в Марселе в 2016 году, сообщил, что не собирается ехать на чемпионат мира в Россию. 50-летний мужчина опасается за свою безопасность.

«Русские фанаты – животные, они попытаются убить вас. Для них футбольные матчи – это военная операция.

Ни один из моих друзей не поедет на чемпионат мира. Никому не советую отправляться туда, лучше смотрите турнир по телевизору, потому что так безопаснее», – сказал Грей.