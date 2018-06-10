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    Английский болельщик: «Русские фанаты – животные»

    Английский болельщик Стюарт Грей, получивший травмы во время беспорядков в Марселе в 2016 году, сообщил, что не собирается ехать на чемпионат мира в Россию. 50-летний мужчина опасается за свою безопасность.

    «Русские фанаты – животные, они попытаются убить вас. Для них футбольные матчи – это военная операция.

    Ни один из моих друзей не поедет на чемпионат мира. Никому не советую отправляться туда, лучше смотрите турнир по телевизору, потому что так безопаснее», – сказал Грей.

    Источник: The Sun

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    10.06.2018 01:00
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    Комментарии44
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      Рейтинг: +3136

      m40 10 июня 2018, 19:40

      А с какой стати публиковать высказывание какого то ноунейма? Неадекватов же везде хватает, и в Англии тоже. И не стоит изображать из англичан жертву. Может быть этот болельщик и пострадал не за что, но английские фанаты хорошо покуралесили в Марселе, провоцировали местных фанов и полицию. Марсельцы даже довольны,что наши им наваляли

      0
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      Рейтинг: +617

      nelez 10 июня 2018, 13:21

      Сукин ты сын , весь мир знает о свинстве английских фанатов.Даже благодаря агрессивности ваших болельщиков клубы англии несколько лет не участвовали в еврокубках. Заткнись и стыдись на свои грехи.
      P.S. Я не русский и не гражданин России , но правду не скроеш.

      4
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 10 июня 2018, 12:31

      Таких животных как в Англии и близко не где нет,,,,вся зараза пошла от них,,,не зря их отстраняли от Еврокубков,,,,,,если кто забыл,,,,,,,29 мая 1985 года случилась страшная трагедия в Брюсселе на местном стадионе "Эйзель" при проведении финального матча Кубка Чемпионов.Встречались итальянский Ювентус и английский Ливерпуль. Итальянцы выиграли, Мишель Платини реализовал пенальти, принесший Ювентусу победу. Но английские устраивали драки ещё перед началом матча вне стадиона, а за 45 минут до игры они набросились на итальянских болельщиков, спровоцировали панику, произошла давка около бетонного ограждения. В ней погибло 38 человек и ещё 454 оказалось ранено. По этой причине английские клубы на срок пять лет были отлучены от участия в еврокубках.

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      Рейтинг: +3136

      m40 > slavutiq70 10 июня 2018, 19:44

      Да, всё так, только ливерпуль был на 6 лет отстранен. В начале 80-х у них там творился ад, можно было просто поссать на трибуне. Простые болелы и семьи перестали ходить на стадион. После этой трагедии англичане взялись за это дело всерьез и сейчас такого беспредела уже давно нет, атмосфера более камерная стала.

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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 10 июня 2018, 12:08

      Узнаете в Волгограде )))мы начнем именно с вас! и ни один мент нас не остановит!!

      0
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      Рейтинг: +2

      SKS2 10 июня 2018, 12:01

      Очередной мелкобритос-недоделок, который со сворой таких же как он выродков, зассавших и заблевавших всю Европу, теперь изливает свое нытье после прописанных звездюлей. Даже слово "животные" из его пасти звучит как комплимент.

      -2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 июня 2018, 11:33

      обычная провокация.

      4
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      Рейтинг: +251

      komarinskiy 10 июня 2018, 10:49

      Русские фанаты – животные, а английские - слизняки!

      -1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 10 июня 2018, 10:46

      А англицкие фанаты засрали весь Киев.

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      Рейтинг: +915

      спанчес 10 июня 2018, 10:27

      это муж саши грэй или кто это вообще

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      Рейтинг: +5

      Трансцендентный 10 июня 2018, 10:21

      Нех судить всех , по одному не здоровому . Или вы думаете не одного англ.болельщика не будет ? Одно высказывание , чтобы все вы здесь собрались - много почести ...

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