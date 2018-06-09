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    Селихов: «Чувствую себя великолепно. Первый этап восстановления пройден»

    Голкипер «Спартака» Александр Селихов рассказал, как проходит его восстановление от травмы.

    24-летний вратарь получил серьезную травму правой ноги на тренировке команды 10 мая. У него был диагностирован полный разрыв ахиллова сухожилия. 14 мая в Риме в клинике «Вилла Стюарт» ему сделали операцию, а 4 июня сняли гипс и швы.

    Сегодня вратарь провел первую индивидуальную тренировку в тренажерном зале, которая длилась примерно 50 минут.

    – Чувствую себя великолепно! Первый этап восстановления пройден. Сняли гипс и швы. Теперь потихоньку начинаю разрабатывать ногу. Все идет по плану. Уже, в принципе, могу передвигаться без костылей, но врачи сказали, что лучше потерпеть и ближайшие пару недель еще страховать себя костылями.

    – Каковы в целом прогнозы врачей?

    – Все зависит от меня. Посмотрим, как буду восстанавливаться. Самое главное – не форсировать события, чтобы потом не было рецидивов и осложнений.

    – Мы не ожидали увидеть вас в работе уже сегодня...

    – В отпуске я занимался по индивидуальной программе. А вчера прочитал на спартаковском сайте, что Джикия уже начал тренироваться в Тарасовке, и решил подключиться к нему, чтобы Жоре не было скучно. Хотя тренируюсь в зале, а Георгий еще и на поле, тем не менее перекинуться парой фраз с ним всегда приятно. А после тренировки на базе можно и кофе попить вместе, и поболтать. Вообще соскучился по партнерам. И потому с нетерпением жду, когда команда выйдет из отпуска.

    – В разговорах с Джикией вспоминали римскую клинику? Вы оба делали операцию в ней.

    – Да, как раз обсуждали эту тему. Оба отметили, что в «Вилле Стюарт» замечательные врачи и доброжелательный персонал. В первую очередь вспомнили профессора Мариани, который нас оперировал, а еще Макса, сотрудника клиники. Он русский, много помогал мне и Георгию с переводом. Так что по-итальянски нам говорить не приходилось. Только если благодарить всех: «Грацио!..»

    И, конечно, хотел бы сказать спасибо болельщикам. Видел ваши сообщения. Вы поддержали меня в трудный момент. Мне очень приятно. Знаю, что вместе мы обязательно прорвемся! И все наши победы еще впереди.

    Источник: ФК «Спартак»

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    09.06.2018 16:55
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3254

      orech 9 июня 2018, 22:27

      Здоровья! характер есть, а здоровье будет!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4681

      Викос 9 июня 2018, 21:27

      все получится!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100731

      zigbert 9 июня 2018, 20:07

      Поправляйся Саша!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 июня 2018, 18:30

      так держать Александр!

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 9 июня 2018, 18:27

      Молодец Саня. Поправляйся.
      Ждём тебя на поле уже без гипса и костылей.

      8
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