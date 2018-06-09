Селихов: «Чувствую себя великолепно. Первый этап восстановления пройден»

Голкипер «Спартака» Александр Селихов рассказал, как проходит его восстановление от травмы.

24-летний вратарь получил серьезную травму правой ноги на тренировке команды 10 мая. У него был диагностирован полный разрыв ахиллова сухожилия. 14 мая в Риме в клинике «Вилла Стюарт» ему сделали операцию, а 4 июня сняли гипс и швы.

Сегодня вратарь провел первую индивидуальную тренировку в тренажерном зале, которая длилась примерно 50 минут.

– Чувствую себя великолепно! Первый этап восстановления пройден. Сняли гипс и швы. Теперь потихоньку начинаю разрабатывать ногу. Все идет по плану. Уже, в принципе, могу передвигаться без костылей, но врачи сказали, что лучше потерпеть и ближайшие пару недель еще страховать себя костылями.

– Каковы в целом прогнозы врачей?

– Все зависит от меня. Посмотрим, как буду восстанавливаться. Самое главное – не форсировать события, чтобы потом не было рецидивов и осложнений.

– Мы не ожидали увидеть вас в работе уже сегодня...

– В отпуске я занимался по индивидуальной программе. А вчера прочитал на спартаковском сайте, что Джикия уже начал тренироваться в Тарасовке, и решил подключиться к нему, чтобы Жоре не было скучно. Хотя тренируюсь в зале, а Георгий еще и на поле, тем не менее перекинуться парой фраз с ним всегда приятно. А после тренировки на базе можно и кофе попить вместе, и поболтать. Вообще соскучился по партнерам. И потому с нетерпением жду, когда команда выйдет из отпуска.

– В разговорах с Джикией вспоминали римскую клинику? Вы оба делали операцию в ней.

– Да, как раз обсуждали эту тему. Оба отметили, что в «Вилле Стюарт» замечательные врачи и доброжелательный персонал. В первую очередь вспомнили профессора Мариани, который нас оперировал, а еще Макса, сотрудника клиники. Он русский, много помогал мне и Георгию с переводом. Так что по-итальянски нам говорить не приходилось. Только если благодарить всех: «Грацио!..»

И, конечно, хотел бы сказать спасибо болельщикам. Видел ваши сообщения. Вы поддержали меня в трудный момент. Мне очень приятно. Знаю, что вместе мы обязательно прорвемся! И все наши победы еще впереди.