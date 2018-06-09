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  • Селихов: «Чувствую себя великолепно. Первый этап восстановления пройден»

Селихов: «Чувствую себя великолепно. Первый этап восстановления пройден»

9 июня 2018, 16:55
5

Голкипер «Спартака» Александр Селихов рассказал, как проходит его восстановление от травмы.

24-летний вратарь получил серьезную травму правой ноги на тренировке команды 10 мая. У него был диагностирован полный разрыв ахиллова сухожилия. 14 мая в Риме в клинике «Вилла Стюарт» ему сделали операцию, а 4 июня сняли гипс и швы.

Сегодня вратарь провел первую индивидуальную тренировку в тренажерном зале, которая длилась примерно 50 минут.

– Чувствую себя великолепно! Первый этап восстановления пройден. Сняли гипс и швы. Теперь потихоньку начинаю разрабатывать ногу. Все идет по плану. Уже, в принципе, могу передвигаться без костылей, но врачи сказали, что лучше потерпеть и ближайшие пару недель еще страховать себя костылями.

– Каковы в целом прогнозы врачей?

– Все зависит от меня. Посмотрим, как буду восстанавливаться. Самое главное – не форсировать события, чтобы потом не было рецидивов и осложнений.

– Мы не ожидали увидеть вас в работе уже сегодня...

– В отпуске я занимался по индивидуальной программе. А вчера прочитал на спартаковском сайте, что Джикия уже начал тренироваться в Тарасовке, и решил подключиться к нему, чтобы Жоре не было скучно. Хотя тренируюсь в зале, а Георгий еще и на поле, тем не менее перекинуться парой фраз с ним всегда приятно. А после тренировки на базе можно и кофе попить вместе, и поболтать. Вообще соскучился по партнерам. И потому с нетерпением жду, когда команда выйдет из отпуска.

– В разговорах с Джикией вспоминали римскую клинику? Вы оба делали операцию в ней.

– Да, как раз обсуждали эту тему. Оба отметили, что в «Вилле Стюарт» замечательные врачи и доброжелательный персонал. В первую очередь вспомнили профессора Мариани, который нас оперировал, а еще Макса, сотрудника клиники. Он русский, много помогал мне и Георгию с переводом. Так что по-итальянски нам говорить не приходилось. Только если благодарить всех: «Грацио!..»

И, конечно, хотел бы сказать спасибо болельщикам. Видел ваши сообщения. Вы поддержали меня в трудный момент. Мне очень приятно. Знаю, что вместе мы обязательно прорвемся! И все наши победы еще впереди.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Селихов Александр
Комментарии (5)
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Мары
1528558062
Молодец Саня. Поправляйся. Ждём тебя на поле уже без гипса и костылей.
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OfaZavr
1528558233
так держать Александр!
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zigbert
1528564062
Поправляйся Саша!
Ответить
Викос
1528568845
все получится!
Ответить
orech
1528572434
Здоровья! характер есть, а здоровье будет!
Ответить
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