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  • Розетти: «VAR? Футбол убивают упущенные в концовках моменты, а не высокие технологии»

Розетти: «VAR? Футбол убивают упущенные в концовках моменты, а не высокие технологии»

9 июня 2018, 15:59
1

Экс-арбитр ФИФА Роберто Розетти рассказал о пользе системы видеопомощи арбитрам (VAR). Он ответственнен за внедрение VAR в итальянской Серии А.

«Уровень российского судейства? Простите, но я не следил за этим в последние годы. Считаю ли Сергея Карасева сильным арбитром? Если он заявлен на чемпионат мира и будет судить этот турнир, уверен, что он сделает это хорошо.

Считаю, что результаты введения VAR в Италии отличные. Проект хорошо себя зарекомендовал, ошибок стало меньше. Мы смогли пересмотреть более ста решений судей на поле. Уверен, что этот проект внесет существенный вклад. Мы возлагаем на него надежды.

Современные технологии окружают нас повсеместно. Наша задача – сделать футбол честным, открытым и прозрачным. Эта технология помогает нам в этом. Футбол могут убить упущенные моменты в концовках, а не высокие технологии, которые идут нам на пользу», – сказал Розетти.

Источник: Чемпионат.ком
Италия Розетти Роберто
Комментарии (1)
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Горкин Блеванов
1528549543
Это врядли, упущенные моменты драматизируют футбол и делают его тем что он есть.. красивым спектаклем . Футбол это не прыжки в длину, где куча судей бегают и меряют всё с линейками
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