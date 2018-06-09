Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Перес готов продать Роналду за 200 миллионов

    «Реал» в летнее трансферное окно готов расстаться с нападающим Криштиану Роналду.

    Президент сливочных Флорентино Перес согласен отпустить португальца в другую команду за 200 миллионов евро. Об этом сообщает El Mundo.

    Ранее сообщалось, что Роналду принял окончательное решение об уходе из мадридского клуба.

    В услугах 33-летнего форварда заинтересован «ПСЖ».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.06.2018 00:11
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +18

      Илько 11 июня 2018, 00:51

      На самом деле, ему есть смысл поехать в Париж года на 2. Другое дело, что в Мадриде быт для него лучше. Но за такие деньги можно будет и потерпеть.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100731

      zigbert 9 июня 2018, 14:46

      Такая сумма будет отпугивать ретивых покупателей.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +854

      amazonaws 9 июня 2018, 07:14

      Вот бы Криштиану, да в Зенит!
      А что? А вдруг!
      Пусть приезжает и играет.
      У Газпрома деньги есть.
      Пусть в Зените попробует себя ПРОЯВИТЬ!
      В составе Португалии он приезжает в Россию.
      Вот здесь с ним переговорить, УЛОМАТЬ и деньгами уговорить!
      Роналду нужны деньги, а у Газпрома они есть и НЕМЕРЕНО!
      Можно газом платить!
      Пусть Роналду его продаёт в Европу.
      Станет футболистом - газовым бизнесменом.
      Будет газом ТОРГОВАТЬ, Северный поток - 2 строить.
      Можно акциями заплатить и будет у него ДОЛЯ в проекте.
      Все довольны!
      Все смеются и совмещают полезное с приятным!!!
      Во как!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL 9 июня 2018, 01:03

      Х у й н ю не говорите он с такой физой и здоровью может до 50 играть если желание будет. Это человек тренировка который все добился через тренировку без добавок как Щварцнегер вы сами так по пробуйте по тренироватся неделю не выдержите.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 9 июня 2018, 00:53

      хахаххахххаххаа ! ну зенит давайте постарайтесь !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5858

      AtticusFinch 9 июня 2018, 00:24

      Это уже наглость - ему 33 года , сколько ещё поиграет?пару лет?только в Китай

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11