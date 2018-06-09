Перес готов продать Роналду за 200 миллионов

«Реал» в летнее трансферное окно готов расстаться с нападающим Криштиану Роналду.

Президент сливочных Флорентино Перес согласен отпустить португальца в другую команду за 200 миллионов евро. Об этом сообщает El Mundo.

Ранее сообщалось, что Роналду принял окончательное решение об уходе из мадридского клуба.

В услугах 33-летнего форварда заинтересован «ПСЖ».