Полузащитник «Динамо» Катрич ведет переговоры с двумя клубами РФПЛ

Полузащитник «Динамо» Анатолий Катрич продолжит карьеру в одном из клубов РФПЛ. С двумя из них 24-летний футболист уже ведет переговоры. Контракт будет заключен в ближайшие дни.

Соглашение хавбека с бело-голубыми истекает в июне.

В прошлом сезоне Катрич выходил на поле в пяти матчах, не отметившись результативными действиями.