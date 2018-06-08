Полузащитник «Динамо» Катрич ведет переговоры с двумя клубами РФПЛ

А Катрич не хуже Ташаева ,а может и лучше ,а тут просто от молодежи избавляються просто можно сказать на помойку выкидывают как старую вещь сейчас осел широков стариков наберет каторые нам не нужны я удивлюсь если погребника вернут тогда просто буду мячик по спорт каналу смотреть раз эта рукаводства от хороших игроков избавляются ,а помойку подписывают!!!
Полузащитник «Динамо» Анатолий Катрич продолжит карьеру в одном из клубов РФПЛ. С двумя из них 24-летний футболист уже ведет переговоры. Контракт будет заключен в ближайшие дни.
Соглашение хавбека с бело-голубыми истекает в июне.
В прошлом сезоне Катрич выходил на поле в пяти матчах, не отметившись результативными действиями.