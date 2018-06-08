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    Полузащитник «Динамо» Катрич ведет переговоры с двумя клубами РФПЛ

    Полузащитник «Динамо» Анатолий Катрич продолжит карьеру в одном из клубов РФПЛ. С двумя из них 24-летний футболист уже ведет переговоры. Контракт будет заключен в ближайшие дни.

    Соглашение хавбека с бело-голубыми истекает в июне.

    В прошлом сезоне Катрич выходил на поле в пяти матчах, не отметившись результативными действиями.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.06.2018 17:59
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    Комментарии5
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      Рейтинг: -101

      polyshuk23 8 июня 2018, 21:06

      А Катрич не хуже Ташаева ,а может и лучше ,а тут просто от молодежи избавляються просто можно сказать на помойку выкидывают как старую вещь сейчас осел широков стариков наберет каторые нам не нужны я удивлюсь если погребника вернут тогда просто буду мячик по спорт каналу смотреть раз эта рукаводства от хороших игроков избавляются ,а помойку подписывают!!!

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 8 июня 2018, 20:42

      Вот два примера : в ЦСКА игроки остаются и подписывают контракты с понижением в зарплате, а из Динамо уходят свободными агентами или их выкупают за 1,5-3 ляма отступных. Ни в спорте, ни в бизнесе в Динамо ни петь ни читать...

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      Рейтинг: +379

      o33uk > Рубик Докоян 9 июня 2018, 16:54

      Дорогой Рубик Шунин после вылета в ФНЛ исполнил тоже самое, Козлов такой же вариант.
      Рубик ни в спорте ни в жизни ни петь ни читать, а просто трындеть.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > o33uk 9 июня 2018, 19:37

      Я сынок уже в 15 лет ставил в позу прачки не одну сборную знатоков. Слышал про такой диагноз спортивный эрудит ? Шунина и Козлова он в пример приводит. Шунин получает 1, 8 млн. евро и считает Динамо топ-клубом. Диагноз сказать или сам догадаешься ? Пой и читай дальше...

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      Рейтинг: +48

      Dinamo 31 8 июня 2018, 18:32

      Всю молодежь разбазарят что делают селекционеры хреновы.

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