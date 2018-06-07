Роналду назвал имена игроков, которые придут на смену ему и Месси

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду назвал имена футболистов, которые будут бороться за «Золотой мяч» в ближайшем будущем.

Португальский форвард вместе с Лионелем Месси выигрывают награду на протяжении последних десяти лет.

«Что касается следующего поколения, думаю, у Асенсио есть потенциал.

Вообще есть 10 или 15 игроков с огромным потенциалом, способных стать лучшими, таких, как Неймар, Мбаппе, Дембеле, Рэшфорд и Азар«, – сообщил Роналду.