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    Роналду назвал имена игроков, которые придут на смену ему и Месси

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду назвал имена футболистов, которые будут бороться за «Золотой мяч» в ближайшем будущем.

    Португальский форвард вместе с Лионелем Месси выигрывают награду на протяжении последних десяти лет.

    «Что касается следующего поколения, думаю, у Асенсио есть потенциал.

    Вообще есть 10 или 15 игроков с огромным потенциалом, способных стать лучшими, таких, как Неймар, Мбаппе, Дембеле, Рэшфорд и Азар«, – сообщил Роналду.

    Источник: Mundodeportivo

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    07.06.2018 00:52
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 8 июня 2018, 11:13

      Конечно с золотым мячом будет стоять кто то другой и возможно из вышеперечисленных.

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      Рейтинг: +2258

      Maxi_7 7 июня 2018, 12:05

      Если серьезно, то очень много звезд должно сойтись на небе. Говоря про Роналду - он же в каком-то смысле поехавший на футболе, если посмотреть его ранние интервью, он даже молодым с маниакальным взглядом все время говорил только про то, что хочет стать лучше всех, быть лучшим в истории...думаю, эта жажда доминировать идет от определенных комплексов, возможно неполноценности, Криштиану в детстве всегда дразнили, что он худой и слабый как спичка, плюс был еще из очень бедной семьи, на что и последовала реакция - " ну я вам всем покажу, вы все увидите", отсюда это маниакальное стремление побеждать всегда и везде, накачивать тело, зарабатывать все больше и больше денег, чтобы стать для семьи отцом и сильной опорой, коей у его семьи и у него лично никогда не было(отец был алкоголиком).
      Если посмотреть на Месси, то он тоже не совсем похож на нормального человека, выглядит очень замкнутым, где-то бывает озлобленным, возможно всему виной та известная болезнь в детстве, которая как мне кажется не могла не оставить следа на его психике, что впоследствии и вылилось в желание доказать всему миру что он не маленький и не слабый.
      Как бы то ни было, на мой взгляд любое сверхдостижение и упорство того или иного человека на фоне остальных людей всегда связано с какими-то комплексами, психологическими травмами и событиями, оставляющими след на всей их дальнейшей жизни, поэтому когда говорят про людей, способных десятилетиями показывать запредельный уровень достижений я первым делом смотрю на глаза... Иско, Асенсио, Рэшфорд, Мбаппе - это все хорошие ребята, они будут показывать суперфутбол...какое-то время...но как мне кажется на длительной дистанции их не хватит...потому что чтобы показывать, то, что показывают сейчас 2 лучших игрока в истории футбола, недостаточно просто хорошо играть в футбол, нужен огонь в груди, который не угаснет, что бы не случилось.

      1
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 7 июня 2018, 10:52

      Да таких голов 20 можно назвать.

      0
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      Рейтинг: +2258

      Maxi_7 7 июня 2018, 10:06

      Азар закончит карьеру а Роналду все еще будет бороться за 10 ЗМ.)

      1
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      Рейтинг: +129

      VVS1985 7 июня 2018, 09:48

      Мне кажется, что еще не скоро найдутся два таких как Месси и Роналду монстра по забиванию голов. Неймар, просто распиаренный футболист, которому до Роналду и Месси просто как до луны. Что касается Азара, то в его годы Роналду и Месси уже были звездами мирового футбола. Возможно с Мбаппе, что получится, если будет думать о футболе, а не о деньгах.

      -1
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      Рейтинг: +113

      Ivan7107 > VVS1985 7 июня 2018, 10:06

      Неймар уже 2 года лучший в мире , ты его игру видел вообще?

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      Рейтинг: +129

      VVS1985 > Ivan7107 8 июня 2018, 13:03

      лучший??? играя за ПСЖ и забивая Ренну в чемпионате Франции)....... н-да. Если ты от Неймара фанатеешь, это не значит, что он лучший. Играя в ПСЖ, Месси и Роналду по 60 мячей закладывали бы за сезон, но почему они не в ПСЖ???Правильно, потому что чемпионат Франции не их уровень.

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      Рейтинг: +113

      Ivan7107 > VVS1985 20 июня 2018, 08:53

      Роналду в ПСЖ столько бы не положил , Месси да . Да и вообще Неймар много отдает передач, голевые атаки он разгоняет а это тоже важно, ты просто видишь футбол на уровне - забил гол збс игрок , нет - то все не уровень!

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      Рейтинг: +46

      vovinzone 7 июня 2018, 03:44

      Гризман то где?

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      Рейтинг: +313

      de bruyne 7 июня 2018, 01:51

      По игре два француза больше стараются чем неймар даже

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      Рейтинг: +12341

      DeStar 7 июня 2018, 01:04

      да азару уже 27 лет...

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      Рейтинг: +667

      АИН-27 > DeStar 7 июня 2018, 01:45

      Ага, может он Де Брюйне имел ввиду?

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