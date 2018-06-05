В центре Нью-Йорка нарисовали потрет Салаха высотой в 21 метр

Художник Брэндан Одумс нарисовал портрет форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха на одном из зданий в центре Нью-Йорка.

«Салах – один из величайших спортсменов в мире. Имеет смысл поместить его портрет в одном из самых известных мест планеты – на Таймс Сквер. Высота портрета – 21 метр, ширина – 12 метров.

Многим нравится его игра, но также им нравится то, как он ведет себя за пределами поля. На портрете он смотрит сверху вниз на людей, но остается скромным», – сказал Одумс.

Салах показал, как проходит его восстановление после травмы