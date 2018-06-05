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    В центре Нью-Йорка нарисовали потрет Салаха высотой в 21 метр

    Художник Брэндан Одумс нарисовал портрет форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха на одном из зданий в центре Нью-Йорка.

    «Салах – один из величайших спортсменов в мире. Имеет смысл поместить его портрет в одном из самых известных мест планеты – на Таймс Сквер. Высота портрета – 21 метр, ширина – 12 метров.

    Многим нравится его игра, но также им нравится то, как он ведет себя за пределами поля. На портрете он смотрит сверху вниз на людей, но остается скромным», – сказал Одумс.

    Салах показал, как проходит его восстановление после травмы

    Источник: YouTube

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    05.06.2018 20:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 5 июня 2018, 21:14

      В сша гадают кто это такой.

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