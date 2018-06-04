Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Хавбек «Карпат» Карраскаль может перейти в «Краснодар»

    «Краснодар» заинтересован в приобретении полузащитника «Карпат» Хорхе Карраскаля.

    Сумма сделки может составить 3,5-4 миллиона евро. Не исключается вариант, при котором «быки» подпишут контракт с 20-летним футболистом, после чего он останется выступать во львовском клубе на правах аренды до декабря.

    В минувшем сезоне колумбиец, перешедший в «Карпаты» из «Севильи», принял участие в 22 матчах УПЛ, записав на свой счет шесть мячей и четыре голевые передачи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.06.2018 17:36
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 4 июня 2018, 20:19

      Покупать охохлившегося кокаинщика - деньги на ветер.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 4 июня 2018, 17:59

      интересно это ж сколько хохлы за него выложили чтобы в отстойном клубе играть тут на напа он смахивает чем полузащитник с такими результатами

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +458

      Йост 4 июня 2018, 17:58

      Васю Шмондера лучше. Провел за сезон 36 игр, записав на свой счет 42 гола и 23 голевых паса. Сумма сделки 25 тысяч рублей...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 4 июня 2018, 17:56

      ценник на него заломлен 100%, максимальная его цена 800-1 млн, отдавать 3.5 - 4 млн лучше за Емельянова из Урала или Швеца...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +198

      Smithy 4 июня 2018, 17:41

      Нифига себе, В Карпаты из Севильи?!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11