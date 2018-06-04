Хавбек «Карпат» Карраскаль может перейти в «Краснодар»

«Краснодар» заинтересован в приобретении полузащитника «Карпат» Хорхе Карраскаля.

Сумма сделки может составить 3,5-4 миллиона евро. Не исключается вариант, при котором «быки» подпишут контракт с 20-летним футболистом, после чего он останется выступать во львовском клубе на правах аренды до декабря.

В минувшем сезоне колумбиец, перешедший в «Карпаты» из «Севильи», принял участие в 22 матчах УПЛ, записав на свой счет шесть мячей и четыре голевые передачи.