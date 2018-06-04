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    Модрич – Неймару: «Мы ждем тебя в «Реале»

    Полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич обменялся футболками с нападающим «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймаром после прошедшей накануне товарищеской игры национальных команд.

    «Мы ждем тебя в «Реале», – сказал Модрич Неймару, когда оставлял автограф на своей футболке.

    Ранее сообщалось, что «Реал» является фаворитом в борьбе за бразильца, который может покинуть французский клуб.

    Источник: AS

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    04.06.2018 09:04
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 4 июня 2018, 11:29

      а почему не написали что написал Неймар на своей футболке для Модрича? может там было: "идите в жопу со своим Реалом" :)

      1
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      Рейтинг: +352

      mauxa 4 июня 2018, 11:08

      Ну раз "ждём" значит Модрич остается и это новость радует больше, чем возможный приход Неймара.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 4 июня 2018, 10:01

      а кто ж его отпустит и за какие бабки вопрос

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