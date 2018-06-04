Модрич – Неймару: «Мы ждем тебя в «Реале»

Полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич обменялся футболками с нападающим «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймаром после прошедшей накануне товарищеской игры национальных команд.

«Мы ждем тебя в «Реале», – сказал Модрич Неймару, когда оставлял автограф на своей футболке.

Ранее сообщалось, что «Реал» является фаворитом в борьбе за бразильца, который может покинуть французский клуб.