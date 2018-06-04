Модрич – Неймару: «Мы ждем тебя в «Реале»

а почему не написали что написал Неймар на своей футболке для Модрича? может там было: "идите в жопу со своим Реалом" :)
Полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич обменялся футболками с нападающим «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймаром после прошедшей накануне товарищеской игры национальных команд.
«Мы ждем тебя в «Реале», – сказал Модрич Неймару, когда оставлял автограф на своей футболке.
Ранее сообщалось, что «Реал» является фаворитом в борьбе за бразильца, который может покинуть французский клуб.
Olha que momento nos bastidores de Brasil x Croácia! O reconhecimento de dois craques pelo trabalho do outro. Bonito de se ver! #GigantesPorNatureza pic.twitter.com/Z7llPygWzn— CBF Futebol (@CBF_Futebol) 3 июня 2018 г.