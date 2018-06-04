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    Шунин: «Прошедший чемпионат получился очень увлекательным»

    Голкипер «Динамо» Антон Шунин назвал сильные стороны чемпионата России по итогам завершившегося сезона.

    «Можно вспомнить выступление наших команд в этом сезоне в Лиге Европы. Они достаточно далеко прошли. В Лиге чемпионов ЦСКА выглядел на групповой стадии достойно. Наверное, отчасти можно судить о нашем первенстве исходя из тех результатов, которые показывают российские клубы в еврокубках, а они неплохие.

    Если посмотреть на наш чемпионат, то сразу бросается в глаза то, что все научились защищаться. Например, в этом сезоне мы имели 37 очков за тур до окончания сезона, и нам этого не хватало для того, чтобы гарантировать себе сохранение прописки в лиге.

    Сложно вспомнить, когда раньше такое было в нашем чемпионате. Таблица очень плотная, всего несколько команд способны оторваться вперед, а остальные играют очень ровно и идут рядом.

    Мне кажется, это повышает интерес. Прошедший чемпионат получился очень увлекательным», – считает Шунин.

    «Динамо» по итогам прошедшего сезона заняло восьмую строчку в турнирной таблице РФПЛ, набрав 40 очков.

    Источник: Известия

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    04.06.2018 08:55
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 4 июня 2018, 20:41

      Здесь я с ним соглашусь.

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 июня 2018, 11:44

      судя по плотности в таблице и присутствующей интриге до последнего тура то можно согласиться что наш чемп вполне увлекательный, для меня он все равно лучше всех других, ведь свой и родной)

      1
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 4 июня 2018, 09:03

      Чемпионат, может и увлекательный, но он, как впрочем и предыдущие, не дали сборной команде страны необходимые человеческие ресурсы для ЧМ... Стасик до последнего метался в поиске, но в результате пришлось призвать, то, что было... А это не от увлекательности, а от безысходности...

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