Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Шунин: «Прошедший чемпионат получился очень увлекательным»

Шунин: «Прошедший чемпионат получился очень увлекательным»

4 июня 2018, 08:55
3

Голкипер «Динамо» Антон Шунин назвал сильные стороны чемпионата России по итогам завершившегося сезона.

«Можно вспомнить выступление наших команд в этом сезоне в Лиге Европы. Они достаточно далеко прошли. В Лиге чемпионов ЦСКА выглядел на групповой стадии достойно. Наверное, отчасти можно судить о нашем первенстве исходя из тех результатов, которые показывают российские клубы в еврокубках, а они неплохие.

Если посмотреть на наш чемпионат, то сразу бросается в глаза то, что все научились защищаться. Например, в этом сезоне мы имели 37 очков за тур до окончания сезона, и нам этого не хватало для того, чтобы гарантировать себе сохранение прописки в лиге.

Сложно вспомнить, когда раньше такое было в нашем чемпионате. Таблица очень плотная, всего несколько команд способны оторваться вперед, а остальные играют очень ровно и идут рядом.

Мне кажется, это повышает интерес. Прошедший чемпионат получился очень увлекательным», – считает Шунин.

«Динамо» по итогам прошедшего сезона заняло восьмую строчку в турнирной таблице РФПЛ, набрав 40 очков.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Динамо Шунин Антон
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
insider_retro
1528092238
Чемпионат, может и увлекательный, но он, как впрочем и предыдущие, не дали сборной команде страны необходимые человеческие ресурсы для ЧМ... Стасик до последнего метался в поиске, но в результате пришлось призвать, то, что было... А это не от увлекательности, а от безысходности...
Ответить
OfaZavr
1528101845
судя по плотности в таблице и присутствующей интриге до последнего тура то можно согласиться что наш чемп вполне увлекательный, для меня он все равно лучше всех других, ведь свой и родной)
Ответить
zigbert
1528134064
Здесь я с ним соглашусь.
Ответить
Главные новости
Проигрыш «Спартака», победа «Зенита», зарплата Батракова в Турции, злой Гинер и другие новости
01:57
Круговой анонсировал отъезд Батракова в АПЛ
01:14
В «Динамо» объяснили, почему Тюкавин перестал забивать
00:59
Названа причина, почему ЦСКА не избавляется от Баринова
00:53
1
«Барселона» взяла новый трофей
00:43
Угальде дал конкретный ответ на вопрос о своем будущем
00:14
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Плохая ситуация»
Вчера, 23:56
1
Фанаты «Галатасарая» встретили Батракова на вокзале
Вчера, 23:19
5
Бубнов ответил, кто сильнее – Даку или Соболев
Вчера, 23:07
Кубок России. «Краснодар» минимально победил «Динамо» (1:0)
Вчера, 22:43
12
Все новости
Все новости
Стало известно, действительно ли Зобнин требовал у «Спартака» уменьшения зарплаты
01:34
Бубнов оценил вероятность назначения Талалаева в «Барселону»
01:25
Карседо ответил на вопрос об участии Барко в матче с «Зенитом»
00:29
Угальде дал конкретный ответ на вопрос о своем будущем
00:14
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Плохая ситуация»
Вчера, 23:56
1
«Пошел в Мариинку, стал брать уроки падения»: Гурцкая – об игроке «Зенита»
Вчера, 23:39
Фанаты «Галатасарая» встретили Батракова на вокзале
Вчера, 23:19
5
Бубнов ответил, кто сильнее – Даку или Соболев
Вчера, 23:07
Артига прокомментировал победу над «Спартаком»
Вчера, 23:00
1
ФотоАлип пробил голову другому игроку «Зенита»
Вчера, 22:35
Умяров объяснил, почему «Спартак» уступил «Рубину»
Вчера, 22:29
2
ЦСКА дал ответ клубу РПЛ по Мусаеву
Вчера, 22:16
4
«Локомотив» хочет купить Голенкова или Мусаева, но не ищет замены Батракову
Вчера, 22:03
Бубнов – о месте Слуцкого в российском футболе: «В сборной, вместо Карпина»
Вчера, 21:54
2
«Локомотив» нашел замену Карпукасу
Вчера, 21:45
Карседо посетовал на невезение после поражения «Спартака» от «Рубина» по пенальти
Вчера, 21:36
3
«Локомотив» может купить вратаря за 5 миллионов
Вчера, 21:27
Раскрыт размер зарплаты Батракова в «Галатасарае»
Вчера, 21:18
3
Батраков попрощался с игроками «Локомотива»
Вчера, 20:07
Пономарев: «Батраков в Турции зачахнет, как он сейчас играет – не годится, только башку себе красит»
Вчера, 19:56
5
Фото«Рубин» отпустил вингера в «Партизан» за бонусы и процент от перепродажи
Вчера, 19:03
Радимов – об игре «Балтики»: «Ничего сверхъестественного не может предложить, только ауты»
Вчера, 18:15
1
Воспитанник «Реала» ответил «Оренбургу»
Вчера, 17:53
Реакция Губерниева на Сафонова в топ-10 вратарей мира
Вчера, 17:47
4
Непомнящий двумя словами описал ближайшего соперника России
Вчера, 17:41
1
Радимов восхвалил «Спартак»
Вчера, 17:25
3
Мухин: «На Канье Уэста по-любому пойду. А кто это?»
Вчера, 17:07
3
В «Локомотиве» прокомментировали уход лидеров
Вчера, 16:49
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+