Шунин: «Прошедший чемпионат получился очень увлекательным»

Голкипер «Динамо» Антон Шунин назвал сильные стороны чемпионата России по итогам завершившегося сезона.

«Можно вспомнить выступление наших команд в этом сезоне в Лиге Европы. Они достаточно далеко прошли. В Лиге чемпионов ЦСКА выглядел на групповой стадии достойно. Наверное, отчасти можно судить о нашем первенстве исходя из тех результатов, которые показывают российские клубы в еврокубках, а они неплохие.

Если посмотреть на наш чемпионат, то сразу бросается в глаза то, что все научились защищаться. Например, в этом сезоне мы имели 37 очков за тур до окончания сезона, и нам этого не хватало для того, чтобы гарантировать себе сохранение прописки в лиге.

Сложно вспомнить, когда раньше такое было в нашем чемпионате. Таблица очень плотная, всего несколько команд способны оторваться вперед, а остальные играют очень ровно и идут рядом.

Мне кажется, это повышает интерес. Прошедший чемпионат получился очень увлекательным», – считает Шунин.

«Динамо» по итогам прошедшего сезона заняло восьмую строчку в турнирной таблице РФПЛ, набрав 40 очков.