Президент «Баварии»: «Мы были лучше «Реала» в Лиге чемпионов»

Президент «Баварии» Ули Хенесс считает, что мюнхенский клуб выглядел сильнее «Реала» в полуфинальном противостоянии Лиги чемпионов.

«В футболе важен не только результат, но и игра. В двух полуфинальных матчах Лиги чемпионов против «Реала» мы выглядели лучше соперника», – приводит слова Хенесса Abendzeitung München.

В первом матче «Реал» победил со счетом 2:1, в ответном была зафиксирована ничья – 2:2.