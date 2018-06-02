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    Президент «Баварии»: «Мы были лучше «Реала» в Лиге чемпионов»

    Президент «Баварии» Ули Хенесс считает, что мюнхенский клуб выглядел сильнее «Реала» в полуфинальном противостоянии Лиги чемпионов.

    «В футболе важен не только результат, но и игра. В двух полуфинальных матчах Лиги чемпионов против «Реала» мы выглядели лучше соперника», – приводит слова Хенесса Abendzeitung München.

    В первом матче «Реал» победил со счетом 2:1, в ответном была зафиксирована ничья – 2:2.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.06.2018 19:50
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3120

      erma 7 июня 2018, 23:14

      То, что у Баварии самомнение больше, это уж точно. Иногда мне кажется, что они должны вот-вот лопнуть как надутая жаба.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5858

      AtticusFinch 7 июня 2018, 13:56

      Счёт на табло

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +915

      спанчес 7 июня 2018, 00:45

      Президент Спартака: мы выглядели лучше баварии в этой ЛЕ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 июня 2018, 11:03

      да, но сейчас эти разговоры не имеют смысла.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 2 июня 2018, 21:19

      Старые песни о главном

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