Давид Луис поцеловал дельфина и покормил молоком медведя с тигром

Такой шкет на фото с медведем..) Эх, такой талант загубили...
Защитник «Челси» Давид Луис увлекательно проводит время в отпуске.
Сначала футболист на своей странице в инстаграме опубликовал фотографию, на которой целует дельфина.
Чуть позже бразилец выложил снимки, как кормит молоком из бутылки сначала медвежонка, а потом белого тигра. Последнее фото он подписал: «К счастью, он хотел молока. Но если бы он хотел мяса…»
Луис не попал в состав своей национальной сборной на чемпионат мира-2018.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает