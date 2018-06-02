Давид Луис поцеловал дельфина и покормил молоком медведя с тигром

Защитник «Челси» Давид Луис увлекательно проводит время в отпуске.

Сначала футболист на своей странице в инстаграме опубликовал фотографию, на которой целует дельфина.

Чуть позже бразилец выложил снимки, как кормит молоком из бутылки сначала медвежонка, а потом белого тигра. Последнее фото он подписал: «К счастью, он хотел молока. Но если бы он хотел мяса…»

Луис не попал в состав своей национальной сборной на чемпионат мира-2018.