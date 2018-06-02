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    Давид Луис поцеловал дельфина и покормил молоком медведя с тигром

    Защитник «Челси» Давид Луис увлекательно проводит время в отпуске.

    Сначала футболист на своей странице в инстаграме опубликовал фотографию, на которой целует дельфина.

    Чуть позже бразилец выложил снимки, как кормит молоком из бутылки сначала медвежонка, а потом белого тигра. Последнее фото он подписал: «К счастью, он хотел молока. Но если бы он хотел мяса…»

    Луис не попал в состав своей национальной сборной на чемпионат мира-2018.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    02.06.2018 13:38
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 3 июня 2018, 02:28

      Такой шкет на фото с медведем..) Эх, такой талант загубили...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100730

      zigbert 2 июня 2018, 16:50

      Теперь придется отдыхать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 2 июня 2018, 16:21

      КАк это Луиза не взяли?

      0
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      Рейтинг: +548

      El_Chori > Mr Abdullaev 3 июня 2018, 02:28

      Вспомни полуфинал 2014, поймешь

      0
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 2 июня 2018, 14:46

      Луиса не взяли? Удивлен..

      0
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      Рейтинг: +2258

      Maxi_7 2 июня 2018, 14:38

      Сколько уже висит новость, а все еще нет шуток про Криштиану, Дзюбу и Суареса.)

      -1
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