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  • После финала Лиги чемпионов число подписчиков Кариуса в соцсетях возросло на 1,1 миллиона

После финала Лиги чемпионов число подписчиков Кариуса в соцсетях возросло на 1,1 миллиона

30 мая 2018, 16:10
5

Голкипер «Ливерпуля» Лорис Кариус стал гораздо популярнее в социальных сетях после финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:3).

Во встрече с мадридским клубом немец допустил две результативные ошибки, которые повлияли на исход поединка.

После матча вратарь в соцсетях несколько раз принес публичные извинения болельщикам, что повлекло значительный рост его подписчиков, сообщает IQUII Sport. В инстаграме количество фоловеров футболиста выросло на 908,1 тысячу человека (92,02%), в твиттере – на 91,1 тысячу (24,7%), а в фэйсбуке – на 88,4 тысячи (55,74%).

Общий прирост подписчиков во всех социальных сетях Кариуса составил 1,1 миллион человек (71,82%).

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Лига чемпионов Англия. Премьер-лига Ливерпуль Реал Кариус Лорис
Комментарии (5)
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val-berezko
1527686738
Лорис,держись плохих вратарей Ливер не берет,а срывы бывают у каждого,кто хорошо делает свое дело.
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Nintendo8800
1527687851
хайпанул как говорят ) я то думал что он пшенки какие то напрапускал
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Mr Abdullaev
1527699733
Поддержка..)
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El_Chori
1527759229
Отличный пиар ход, мудила...
Ответить
TERMIK2142
1527857724
Потерять должен после финала столько был...
Ответить
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