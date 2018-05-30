После финала Лиги чемпионов число подписчиков Кариуса в соцсетях возросло на 1,1 миллиона

Голкипер «Ливерпуля» Лорис Кариус стал гораздо популярнее в социальных сетях после финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:3).

Во встрече с мадридским клубом немец допустил две результативные ошибки, которые повлияли на исход поединка.

После матча вратарь в соцсетях несколько раз принес публичные извинения болельщикам, что повлекло значительный рост его подписчиков, сообщает IQUII Sport. В инстаграме количество фоловеров футболиста выросло на 908,1 тысячу человека (92,02%), в твиттере – на 91,1 тысячу (24,7%), а в фэйсбуке – на 88,4 тысячи (55,74%).

Общий прирост подписчиков во всех социальных сетях Кариуса составил 1,1 миллион человек (71,82%).