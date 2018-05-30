Иньеста: «Раздражает то, что «Барселоны» не было в финале ЛЧ»

Бывший капитан «Барселоны» Андрес Иньеста рассказал, что смотрел финал Лиги чемпионов и что его в этой игре раздражало.

«Я смотрел финал Лиги чемпионов, мне было немного больно. Но не из-за результата.

Можно по-разному относиться к «Реалу» и этой победе. Меня раздражало то, что «Барселоны» не было в финале.

«Реал» стал победителем Лиги чемпионом, а мы – чемпионатом и кубком страны», – сказал Иньеста.

В финале Лиги чемпионов встречались «Реал» и «Ливерпуль». Игра завершилась со счетом 3:1.