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  • CIES Football Observatory представил рейтинг продуктивности команд РФПЛ. «Зенит» должен был стать чемпионом

CIES Football Observatory представил рейтинг продуктивности команд РФПЛ. «Зенит» должен был стать чемпионом

29 мая 2018, 18:18
18

Исследовательский центр CIES Football Observatory опубликовал рейтинг продуктивности команд РФПЛ в минувшем сезоне.

Команды располагаются в списке согласно ряда статистических показателей: ударов, нанесенных из пределов штрафной площади, пропущенных ударов, нанесенных из штрафной площади соперниками, процента владения мячом.

По этому рейтингу чемпионат России должен был выиграть «Зенит», который в реальной таблице финишировал пятым. Вторым был обязан стать «Спартак», оказавшийся в итоге третьим. Бронза должна была достаться ЦСКА. Армейцы же заняли второе место.

Победитель Премьер-лиги «Локомотив» по итогам исследования стал всего лишь пятым.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (18)
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panmon
1527607418
Не научно - забыли коэффициент Заболотного применить.
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insider_retro
1527607439
Для хорошей продуктивности, Зениту надо было хорошо поправить результативность!.. Остальные показатели из области - статистика для статистики!..))
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кузнецов артем
1527607507
На автобус называемый Уфой гляньте...
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Полная Канистра
1527608929
у нас тут свой исследовательский центр это окончательная итоговая таблица в ленте справа Тужтесь дальше в своём центре господа может хватит всё приписывать все достижения зениту
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BANNIKOV1970
1527609136
зенит в начале чемпионата уже был чемпионом
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OfaZavr
1527610024
вот еще одно доказательство что в жизни многое непредсказуемо, а все эти рейтинги...
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prezent2017
1527610261
Все правильно. Именно так наш РФС "управляет" чемпионатом.
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Павелий
1527611143
Забыли самый главный показатель - число бюджетных денег, разворованных на каждой команде. Плюс подсчитать зарплатую ведомость на футболистов и тренера. И тогда мы увидим реальный выхлоп.
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кеша_КБ
1527613658
- Фурсенко тоже хотел всех "порвать"...,"порвался" до 5-го места)), фантазёр)
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zigbert
1527622338
Краснодар и СКА Хабаровск на своих законных местах.
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