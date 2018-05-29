CIES Football Observatory представил рейтинг продуктивности команд РФПЛ. «Зенит» должен был стать чемпионом

Исследовательский центр CIES Football Observatory опубликовал рейтинг продуктивности команд РФПЛ в минувшем сезоне.
Команды располагаются в списке согласно ряда статистических показателей: ударов, нанесенных из пределов штрафной площади, пропущенных ударов, нанесенных из штрафной площади соперниками, процента владения мячом.
По этому рейтингу чемпионат России должен был выиграть «Зенит», который в реальной таблице финишировал пятым. Вторым был обязан стать «Спартак», оказавшийся в итоге третьим. Бронза должна была достаться ЦСКА. Армейцы же заняли второе место.
Победитель Премьер-лиги «Локомотив» по итогам исследования стал всего лишь пятым.
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Источник: Бомбардир.ру