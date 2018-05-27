Ван Дейк: «Все команды Англии хотели бы оказаться на месте «Ливерпуля»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк подвел итоги финального матча Лиги чемпионов против «Реала» (1:3). Футболист поддержал голкипера Лориса Кариуса, который допустил в этой встрече две результативные ошибки.

«Не самые лучшие ощущения. Мы вместе побеждаем и вместе проигрываем, никто Лориса не винит. В таком матче случиться может что угодно, но разочарование очень сильное.

Мы должны гордиться собой. Все команды в Англии сейчас хотели бы оказаться на нашем месте. Здорово, что мы пробились в финал, но сейчас все очень разочарованы», – сказал ван Дейк.