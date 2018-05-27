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  • Клопп: «Никогда не узнаем, как мог бы закончиться матч с «Реалом», если бы Салах остался»

Клопп: «Никогда не узнаем, как мог бы закончиться матч с «Реалом», если бы Салах остался»

27 мая 2018, 08:25
19

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился наблюдениями от финального матча Лиги чемпионов против «Реала» (1:3). По словам специалистам, травма нападающего Мохамеда Салаха стала решающим моментом этой встречи.

«Поздравляю «Реал» с победой. Уход Салаха с поля был серьезным моментом матча. Ему не повезло, он упал на плечо и получил серьезную травму. Но мы никогда не узнаем, как бы мог закончиться матч, если бы он остался. Мы, естественно, были шокированы и слишком глубоко отошли назад.

Бэйл сыграл ключевую роль – он забил невероятный гол ударом через себя.

Я не в порядке. Совсем наоборот. Но стараюсь сохранять профессионализм. Мои чувства сейчас не так важны. Я уже проигрывал важные матчи прежде и смогу справиться с разочарованием. Но сейчас все мы испытываем ужасные чувства. Дорога домой будет не из приятных. Мы не смогли выиграть финал и потеряли очень важного футболиста», – сказал Клопп.

Источник: УЕФА
Лига чемпионов Ливерпуль Салах Мохамед Клопп Юрген
Комментарии (19)
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Garrincha58
1527400909
в финале всегда есть проигравшие и победители и ничего тут не поделаешь а Салах вернется и будет дальше забивать и радовать ливерпульцев а сам финал получился интересным и драматизмом и с мастерством и с невероятными промахами вратаря это игра и ее нужно принять таковой и хорошо что судьи не испортили матч
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Tsigan
1527401244
Комментарий профессионала!!!
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oyabun
1527401795
Конечно это огромная потеря - травма ведущего игрока. Но в футбол играют 11 человек и Ливерпуль не должен был психологически разваливаться после травмы всего одного человека. Жаль красных, болел за них, но Реал четко подтвердил свой высочайший класс и что важно крепчайший командный дух. Бьется вся команда. Не получается у Роналдо? Пожалуйста! Есть Бейл! Браво, Гарри!! Всегда в него верил.
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nelez
1527401935
Смешно претендовать на кубок ЛЧ зависев от одного игрока. Притом имея такого вратарья
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Александр52
1527401977
ФИФА и УЕФА должны отлучить Рамоса от футбола пожизненно. Травма умышленная, спрогнозорованная и готовившаяся заранее. При видео повторе видно, что Рамос удерживает руку Салаха длительное время, это явно борцовский приём, а не краткосрочный контакт плечо в плечо. Более того, Рамоса надо судить как преступника, проанализировав серию умышленных фолов с другими игроками. ОН больной человек, маньяк, которому не должно быть больше места на поле. ОН враг игроков-соперников и нас болельщиков футбола
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de bruyne
1527402949
При салахе судейская реал вороты ливерпулья не видели... рамос как игрок тоже симулянт как человек мразь умушлино руку свернул и не отпустил
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Тазит
1527408808
Красивый финал. Драматичный. Первый гол Бэйла просто шедевральный. По мне, Реал победил заслуженно. Здоровья травмированным... Мира и взаимного уважения нам всем...
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zigbert
1527431011
Травма Салаха стала для Ливерпуля неожиданным и сильным ударом.
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