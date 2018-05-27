Клопп: «Никогда не узнаем, как мог бы закончиться матч с «Реалом», если бы Салах остался»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился наблюдениями от финального матча Лиги чемпионов против «Реала» (1:3). По словам специалистам, травма нападающего Мохамеда Салаха стала решающим моментом этой встречи.

«Поздравляю «Реал» с победой. Уход Салаха с поля был серьезным моментом матча. Ему не повезло, он упал на плечо и получил серьезную травму. Но мы никогда не узнаем, как бы мог закончиться матч, если бы он остался. Мы, естественно, были шокированы и слишком глубоко отошли назад.

Бэйл сыграл ключевую роль – он забил невероятный гол ударом через себя.

Я не в порядке. Совсем наоборот. Но стараюсь сохранять профессионализм. Мои чувства сейчас не так важны. Я уже проигрывал важные матчи прежде и смогу справиться с разочарованием. Но сейчас все мы испытываем ужасные чувства. Дорога домой будет не из приятных. Мы не смогли выиграть финал и потеряли очень важного футболиста», – сказал Клопп.