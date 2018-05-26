В Киеве закрыли пять станций метро после сообщений об их минировании

Сегодня в Киеве для пассажиров были закрыты пять станций метрополитена. Сделано это было после поступления сообщений об их минировании.

«Пять станций закрыты для пассажиров, проводится проверка. Неизвестные сообщили о заминировании станций «Днепр», «Гидропарк», «Левобережная», «Арсенальная» и «Героев Днепра», – сказала пресс-секретарь метрополитена Наталья Макогон.

В субботу, 26 мая, в столице Украины состоится финальный матч Лиги чемпионов, в котором «Реал» встретится с «Ливерпулем». Встреча начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка