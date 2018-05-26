Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Семья Салаха совершит жертвоприношение, чтобы благословить полузащитника на финал Лиги чемпионов

    По информации Al Masry al Youm, семья нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха совершит обряд жертвоприношения накануне финала Лиги чемпионов.

    Чтобы благословить футболиста на решающий матч, его родственники зарежут трех телят. Такой обряд необходим в соответствии с мусульманскими традициями.

    Ранее стало известно, что египтянин отказался соблюдать Рамадан за два дня до финала Лиги чемпионов, в котором «Ливерпуль» встретится с «Реалом».

    Поединок состоится сегодня в Киеве и начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.05.2018 14:41
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100729

      zigbert 27 мая 2018, 13:01

      Даже вера не помогла.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +156

      Adekvat07 27 мая 2018, 09:31

      Ну что помогла традиция из каменного века? Еще одно доказательство что любая религия это бред собачий

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1236

      омск55 26 мая 2018, 18:21

      зачем эта новость

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6311

      порт 26 мая 2018, 16:19

      Можете у нас Мутку забрать для благих целей.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 26 мая 2018, 15:47

      Жертвоприношение. Шёл 2018-й год... Мда...

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11