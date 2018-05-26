Семья Салаха совершит жертвоприношение, чтобы благословить полузащитника на финал Лиги чемпионов

По информации Al Masry al Youm, семья нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха совершит обряд жертвоприношения накануне финала Лиги чемпионов.

Чтобы благословить футболиста на решающий матч, его родственники зарежут трех телят. Такой обряд необходим в соответствии с мусульманскими традициями.

Ранее стало известно, что египтянин отказался соблюдать Рамадан за два дня до финала Лиги чемпионов, в котором «Ливерпуль» встретится с «Реалом».

Поединок состоится сегодня в Киеве и начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.