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  • Фурсенко: «Многие российские игроки получают на уровне европейских звезд, но выступают хуже них»

Фурсенко: «Многие российские игроки получают на уровне европейских звезд, но выступают хуже них»

26 мая 2018, 10:28
23

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко поговорил о зарплатах в российском футболе. Функционер считает несправедливым, что многие наши игроки получают деньги на одном уровне с европейскими футболистами.

«Нам нужно развиваться по своей собственной модели. Ответственность должна быть у футболистов выше. Многие наши звeзды получают на уровне европейских, но играют вовсе не на их уровне.

Также ответственность должна увеличиться у тренеров – зачастую матчи заканчиваются со счeтом 0:0. Наши футболисты должны быть более изобретательными, как наши хоккеисты, особенно в советское время. Это наш путь», – сказал Фурсенко.

«Зенит» в прошлом сезоне занял пятое место в РФПЛ.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Фурсенко Сергей
Комментарии (23)
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val-berezko
1527322642
Наш футбол развратили такие спецы как этот. А теперь начинают песни петь. Страна певцов и шоуменов. Кто вам не давал навести порядок в деле? Снижайте цены на социалку,жилье,обучение и т.д. Приводите в порядок налоговую систему. Но сделайте уровень заработной платы соответствующий западному.
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nik55
1527322752
начни с себя
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Мары
1527322888
Странно слышать это от человека, который за денюжку не малую скупал многих российских игроков и платил им совсем не малую зарплату.Это порадило тратиться и другие клубы, а как результат вместо зарабатывания денег, футболист теперь просто получает.Слово получка думаю всем знакома.
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prezent2017
1527323479
А кто тебя заставлял миллионы всякому г-ну платить? Чем больше платишь, тем они наглее и бесполезнее.
Ответить
BP
1527323882
А что он думает про соотношение своих доходов и способностях?
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rubinovyi2
1527327272
Смешно слышать это из уст чиновника от футбола.)))
Ответить
ROSTOV SUPER
1527332414
А не от тебя ли голова гнить начала ?
Ответить
серега кашин
1527333874
сам же такое задумал
Ответить
petrucho-spb
1527344400
Лимит долой и сами увидете как попу будут рвать
Ответить
zigbert
1527411356
Об этом прекрасно все давно знают. А воз и ныне там.
Ответить
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