Фурсенко: «Многие российские игроки получают на уровне европейских звезд, но выступают хуже них»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко поговорил о зарплатах в российском футболе. Функционер считает несправедливым, что многие наши игроки получают деньги на одном уровне с европейскими футболистами.

«Нам нужно развиваться по своей собственной модели. Ответственность должна быть у футболистов выше. Многие наши звeзды получают на уровне европейских, но играют вовсе не на их уровне.

Также ответственность должна увеличиться у тренеров – зачастую матчи заканчиваются со счeтом 0:0. Наши футболисты должны быть более изобретательными, как наши хоккеисты, особенно в советское время. Это наш путь», – сказал Фурсенко.

«Зенит» в прошлом сезоне занял пятое место в РФПЛ.