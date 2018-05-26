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    Фурсенко: «Многие российские игроки получают на уровне европейских звезд, но выступают хуже них»

    Президент «Зенита» Сергей Фурсенко поговорил о зарплатах в российском футболе. Функционер считает несправедливым, что многие наши игроки получают деньги на одном уровне с европейскими футболистами.

    «Нам нужно развиваться по своей собственной модели. Ответственность должна быть у футболистов выше. Многие наши звeзды получают на уровне европейских, но играют вовсе не на их уровне.

    Также ответственность должна увеличиться у тренеров – зачастую матчи заканчиваются со счeтом 0:0. Наши футболисты должны быть более изобретательными, как наши хоккеисты, особенно в советское время. Это наш путь», – сказал Фурсенко.

    «Зенит» в прошлом сезоне занял пятое место в РФПЛ.

    Источник: Чемпионат.ком

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    26.05.2018 10:28
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 27 мая 2018, 11:55

      Об этом прекрасно все давно знают. А воз и ныне там.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 26 мая 2018, 20:02

      Неужели? А некоторые языком свою зарплату отрабатывают, говорят всем нравится.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 26 мая 2018, 18:18

      Сачкуют.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 26 мая 2018, 17:52

      Пора -- от слов -- к делу !!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 26 мая 2018, 17:20

      Лимит долой и сами увидете как попу будут рвать

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +481

      belrus21 26 мая 2018, 16:50

      Вы же сами и закармливаете их

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 26 мая 2018, 14:24

      сам же такое задумал

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER 26 мая 2018, 14:00

      А не от тебя ли голова гнить начала ?

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 26 мая 2018, 13:54

      так скажи это Путину и Мутко пусть еще лимит ужесточат тогда они еще больше получать будут

      1
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 26 мая 2018, 13:33

      Ты смотри... Неужели так?

      0
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