Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Фурсенко: «На новых российских стадионах должно быть стыдно играть от обороны»

    Президент «Зенита» Сергей Фурсенко связал новые российские стадионы с игровой стилистикой клубов. По мнению функционера, вновь построенные арены не предполагают оборонительного футбола.

    «Самый главный ключ к успеху – зрелищный футбол. Тут нам надо будет постараться, потому что наш чемпионат – один из самых малозабивающих. Россия на 32-м месте по результативности, наши команды любят «поставить автобус».

    Получив новую инфраструктуру, мы должны начать играть в атаку. На таких стадионах стыдно играть от обороны. Уверен, у нас это получится и наша РФПЛ станет одной из самых зрелищных лиг Европы», – сказал Фурсенко.

    Чемпионат мира в нашей стране пройдет с 14 июня по 15 июля.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.05.2018 07:04
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100729

      zigbert 27 мая 2018, 10:48

      По его словам надо переходить на старую добрую систему "дубль-в".

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +595

      тщмек 19 26 мая 2018, 13:10

      Моуриньо, рыдая, нервно курит в стороне

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1236

      омск55 26 мая 2018, 12:05

      Согласен заметно как Зенит играет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 мая 2018, 12:02

      стыдно играть на новых стадионах как Зенит в этом сезоне играл)

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +834

      val-berezko 26 мая 2018, 11:09

      Этот активист от комсомола несет как всегда какую то нелепицу. С учетом того что Зенит в прошлом сезоне так и на смог научиться преодолевать (некому было учить) насыщенную оборону-то сказанное имеет место. Но Бердыев учил свою защиту играть с канатами в руках-узел через каждые 5 метров. Учил!И победил Барсу. Поставят флагмана ,а он чтобы оправдать свою подпись в зарплатной ведомости начинает ощущать себя крутым специалистом! Даешь в футбол профессионалов!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22976

      Blossiya 26 мая 2018, 10:57

      «Наша задача – победить на ЧМ-2018» (с) С. Фурсенко
      год 2010.
      теперь скорректировал планы в область зрелищности))))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 26 мая 2018, 09:58

      фурсенко должно быть стыдно вообще что-нибудь говорить

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 26 мая 2018, 09:06

      что он курит? и еще он вам никого не напоминает кто догадался думаю все должны, это новоиспеченный министр строитель всея Руси

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6311

      порт 26 мая 2018, 09:05

      Стыдно так играть, как сейчас играют.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > порт 26 мая 2018, 09:07

      надо уточнить Зенит

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 26 мая 2018, 08:54

      Тот стыдливый момент, когда лучше молчать, чем говорить.

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11