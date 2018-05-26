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  • Фурсенко: «На новых российских стадионах должно быть стыдно играть от обороны»

Фурсенко: «На новых российских стадионах должно быть стыдно играть от обороны»

26 мая 2018, 07:04
14

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко связал новые российские стадионы с игровой стилистикой клубов. По мнению функционера, вновь построенные арены не предполагают оборонительного футбола.

«Самый главный ключ к успеху – зрелищный футбол. Тут нам надо будет постараться, потому что наш чемпионат – один из самых малозабивающих. Россия на 32-м месте по результативности, наши команды любят «поставить автобус».

Получив новую инфраструктуру, мы должны начать играть в атаку. На таких стадионах стыдно играть от обороны. Уверен, у нас это получится и наша РФПЛ станет одной из самых зрелищных лиг Европы», – сказал Фурсенко.

Чемпионат мира в нашей стране пройдет с 14 июня по 15 июля.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Фурсенко Сергей
Комментарии (14)
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gunstilzit
1527310391
Конечно. Ведь Зенит самый лучший клуб Европы,самый популярный в России,самый богатый а всякие недоклубы играют с ним от обороны. Беда-печаль:)
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Caniggia
1527310892
Логика дебила!
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Asbjorn
1527312880
Стыдно,когда клубы одни клубы банкорятся или еле сводят концы с концами в другие по 15 игроков закупают на 100млн(не рублей),а потом говорят,что стыдно слабым клубам играть от обороны
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Мары
1527314093
Тот стыдливый момент, когда лучше молчать, чем говорить.
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порт
1527314706
Стыдно так играть, как сейчас играют.
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Garrincha58
1527314808
что он курит? и еще он вам никого не напоминает кто догадался думаю все должны, это новоиспеченный министр строитель всея Руси
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серега кашин
1527317929
фурсенко должно быть стыдно вообще что-нибудь говорить
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Blossiya
1527321420
«Наша задача – победить на ЧМ-2018» (с) С. Фурсенко год 2010. теперь скорректировал планы в область зрелищности))))
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OfaZavr
1527325363
стыдно играть на новых стадионах как Зенит в этом сезоне играл)
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zigbert
1527407331
По его словам надо переходить на старую добрую систему "дубль-в".
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