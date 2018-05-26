Фурсенко: «На новых российских стадионах должно быть стыдно играть от обороны»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко связал новые российские стадионы с игровой стилистикой клубов. По мнению функционера, вновь построенные арены не предполагают оборонительного футбола.

«Самый главный ключ к успеху – зрелищный футбол. Тут нам надо будет постараться, потому что наш чемпионат – один из самых малозабивающих. Россия на 32-м месте по результативности, наши команды любят «поставить автобус».

Получив новую инфраструктуру, мы должны начать играть в атаку. На таких стадионах стыдно играть от обороны. Уверен, у нас это получится и наша РФПЛ станет одной из самых зрелищных лиг Европы», – сказал Фурсенко.

Чемпионат мира в нашей стране пройдет с 14 июня по 15 июля.