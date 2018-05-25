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    МВД Украины – о нападении на болельщиков «Ливерпуля»: «Не нужно нагнетать. Ничего страшного не произошло»

    Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк призвал не нагнетать обстановку вокруг нападения на болельщиков «Ливерпуля» в преддверии финала Лиги чемпионов.

    Сегодня в центре Киева 20 человек в масках и с символикой местного ЦСКА атаковали бар, где располагались английские фанаты, приехавшие в украинскую столицу поддержать свою команду в матче против «Реала».

    «Давайте снизим обороты, потому что мне это напоминает нагнетание. Ничего страшного и ничего ультраординарного не произошло.

    К сожалению, есть идиоты (иначе я назвать этих людей не могу), которым, наверное, негде себя проявить, кроме таких позорных поступков, которые не украшают, учитывая эту ситуацию, Киев и Украину.

    Но это стандартная ситуация, которая время от времени происходит везде», – цитирует Шкиряка сайт телеканала «112 Украина».

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.05.2018 17:39
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 26 мая 2018, 10:18

      Надо морально готовиться к аморальщине у нас через 3 недели, и провокаторы залетные, и наши ультрасы, и просто от пьяной радости иль горя контроль потерявшие дадут жару, и не всегда хорошего!

      0
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 25 мая 2018, 22:19

      В принципе, всё как обычно )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100729

      zigbert 25 мая 2018, 21:55

      Ситуация стандартная и уже разрешена.

      3
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      Рейтинг: +75

      igoor52 25 мая 2018, 20:29

      Прав,даже мало отвесили-Слава героям!!!!! Может поймут рыжие животные, что ПОЗОР воевать с женщинами-стюардами!!!!!

      0
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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 25 мая 2018, 20:14

      Ничего страшного не произошло их же не сожгли.

      0
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      Рейтинг: +183

      artydoc > Сержтир 25 мая 2018, 20:25

      Даже если бы сожгли, для украины все равно ничего страшного.

      2
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 25 мая 2018, 18:08

      А что ж не говорят про Российский след?)

      4
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 25 мая 2018, 18:01

      Если бы не советская символика ЦСКА ,то бы токого не было никогда ))

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 25 мая 2018, 17:59

      пока кастрюли не снимете ума не прибавится может и ума то нет в головах свидомых

      7
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      Рейтинг: +1168

      Argon 25 мая 2018, 17:56

      Давно не соглашался с мнением украинских политиков и чиноввников

      4
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      Рейтинг: +2077

      upiter622 25 мая 2018, 17:43

      Козлы,причем тут англичане?

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