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  • МВД Украины – о нападении на болельщиков «Ливерпуля»: «Не нужно нагнетать. Ничего страшного не произошло»

МВД Украины – о нападении на болельщиков «Ливерпуля»: «Не нужно нагнетать. Ничего страшного не произошло»

25 мая 2018, 17:39
12

Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк призвал не нагнетать обстановку вокруг нападения на болельщиков «Ливерпуля» в преддверии финала Лиги чемпионов.

Сегодня в центре Киева 20 человек в масках и с символикой местного ЦСКА атаковали бар, где располагались английские фанаты, приехавшие в украинскую столицу поддержать свою команду в матче против «Реала».

«Давайте снизим обороты, потому что мне это напоминает нагнетание. Ничего страшного и ничего ультраординарного не произошло.

К сожалению, есть идиоты (иначе я назвать этих людей не могу), которым, наверное, негде себя проявить, кроме таких позорных поступков, которые не украшают, учитывая эту ситуацию, Киев и Украину.

Но это стандартная ситуация, которая время от времени происходит везде», – цитирует Шкиряка сайт телеканала «112 Украина».

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Реал Ливерпуль
Комментарии (12)
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kolbaser105
1527259374
Действительно.Ничего страшного......
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upiter622
1527259437
Козлы,причем тут англичане?
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Argon
1527260205
Давно не соглашался с мнением украинских политиков и чиноввников
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Полная Канистра
1527260385
пока кастрюли не снимете ума не прибавится может и ума то нет в головах свидомых
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сапёр75
1527260477
Если бы не советская символика ЦСКА ,то бы токого не было никогда ))
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Федя Кабак
1527260884
А что ж не говорят про Российский след?)
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igoor52
1527269387
Прав,даже мало отвесили-Слава героям!!!!! Может поймут рыжие животные, что ПОЗОР воевать с женщинами-стюардами!!!!!
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zigbert
1527274545
Ситуация стандартная и уже разрешена.
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iBragim2102
1527275957
В принципе, всё как обычно )
Ответить
ItalianFootball
1527319118
Надо морально готовиться к аморальщине у нас через 3 недели, и провокаторы залетные, и наши ультрасы, и просто от пьяной радости иль горя контроль потерявшие дадут жару, и не всегда хорошего!
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