МВД Украины – о нападении на болельщиков «Ливерпуля»: «Не нужно нагнетать. Ничего страшного не произошло»

Надо морально готовиться к аморальщине у нас через 3 недели, и провокаторы залетные, и наши ультрасы, и просто от пьяной радости иль горя контроль потерявшие дадут жару, и не всегда хорошего!
Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк призвал не нагнетать обстановку вокруг нападения на болельщиков «Ливерпуля» в преддверии финала Лиги чемпионов.
Сегодня в центре Киева 20 человек в масках и с символикой местного ЦСКА атаковали бар, где располагались английские фанаты, приехавшие в украинскую столицу поддержать свою команду в матче против «Реала».
«Давайте снизим обороты, потому что мне это напоминает нагнетание. Ничего страшного и ничего ультраординарного не произошло.
К сожалению, есть идиоты (иначе я назвать этих людей не могу), которым, наверное, негде себя проявить, кроме таких позорных поступков, которые не украшают, учитывая эту ситуацию, Киев и Украину.
Но это стандартная ситуация, которая время от времени происходит везде», – цитирует Шкиряка сайт телеканала «112 Украина».