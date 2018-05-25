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    Роналду – о Салахе: «Я люблю его. Он похож на Месси»

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду признался в симпатии к форварду «Ливерпуля» Мохамеду Салаху.

    Испанская и английская команды завтра встретятся в финале Лиги чемпионов. Португалец верит в победу мадридцев.

    «Салах, я люблю его. Он невероятный игрок с потрясающим качеством. Он похож на Месси. Недавно прочитал слова Мохамеда, что я был для него вдохновением. Это вызвало у меня восторг.

    Прогноз на финал Лиги чемпионов? 3:2 в пользу «Реала». Если победит «Ливерпуль», это станет беспрецедентным событием в его истории. Я настроен очень оптимистично.

    В течение года многие в нас сомневались, но «Реал» собрался и добился чего-то исторического», – сказал Роналду.

    Источник: Goal.com

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    25.05.2018 16:50
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +183

      artydoc 26 мая 2018, 07:54

      Конечно любит))) И не только его))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 25 мая 2018, 21:44

      Вся Европа да и весь мир будут прикованы к этому поединку. Бескомпромисной и честной игры командам.

      2
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      Рейтинг: +906

      Football06 25 мая 2018, 19:32

      Если не будет судейских ошибок то думаю Реалу будет тяжко.. Главное чтоб не удаляли и не ставили пенальти в конце, ах да ещё чтоб с офсайдов метровых парочку не привезли и не симулировали.. Короче вагон и маленькая телешка .. Ждем настоящий мужской футбол с эмоциями но никак не ошибками и симуляциями.. Завтра увидим кто мужики а кого тащят судьи и деньги

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +177

      Tuxuu777 25 мая 2018, 18:17

      А если Реал победит без судейских ошибок, болелы Барселоны признают это? Или все равно ныть будут, что Реалу подарили кубок

      -3
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      Рейтинг: +665

      Snerg > Tuxuu777 25 мая 2018, 19:25

      я не поклонники барселоны и реала)) , но скажу так , если игра будет без судейских скандалов, то ливер просто разорвет реал! думаю счет 5-1 будет в пользу ливера! ах да , я так же не поклонник ливера , если что))

      3
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      Рейтинг: +2077

      upiter622 25 мая 2018, 17:37

      Будем посмотреть,пусть победит сильнейший!

      5
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 25 мая 2018, 17:32

      Надеюсь судья не сломает игру в пользу реал как привыкли

      8
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 25 мая 2018, 17:21

      Удачи супер клубам в финале!

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 25 мая 2018, 17:04

      да шутки щас пойдут) сказал бы это , например. Иньеста) было бы тихо и все бы согласились)

      5
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      Рейтинг: +906

      Football06 > DeStar 25 мая 2018, 19:30

      До ИНЬЕСТЫ Роналду далеко.. При всем уважении к Реалу .. В Полуфинале они должны должны вылететь.. Несете бред что Рома заслужила выход от Барсы, а вот заслужил ли Реал выход в финал именно с Баварией? Скажи мне?

      1
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      Рейтинг: +1775

      VGreen 25 мая 2018, 16:59

      бомбический заголовок для ненавистников Роналду))))

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