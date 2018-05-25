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Роналду – о Салахе: «Я люблю его. Он похож на Месси»

25 мая 2018, 16:50
11

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду признался в симпатии к форварду «Ливерпуля» Мохамеду Салаху.

Испанская и английская команды завтра встретятся в финале Лиги чемпионов. Португалец верит в победу мадридцев.

«Салах, я люблю его. Он невероятный игрок с потрясающим качеством. Он похож на Месси. Недавно прочитал слова Мохамеда, что я был для него вдохновением. Это вызвало у меня восторг.

Прогноз на финал Лиги чемпионов? 3:2 в пользу «Реала». Если победит «Ливерпуль», это станет беспрецедентным событием в его истории. Я настроен очень оптимистично.

В течение года многие в нас сомневались, но «Реал» собрался и добился чего-то исторического», – сказал Роналду.

Источник: Goal.com
Лига чемпионов Реал Ливерпуль Роналду Криштиану Салах Мохамед
Комментарии (11)
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VGreen
1527256767
бомбический заголовок для ненавистников Роналду))))
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DeStar
1527257041
да шутки щас пойдут) сказал бы это , например. Иньеста) было бы тихо и все бы согласились)
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Axe111
1527258092
Удачи супер клубам в финале!
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de bruyne
1527258720
Надеюсь судья не сломает игру в пользу реал как привыкли
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upiter622
1527259072
Будем посмотреть,пусть победит сильнейший!
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Tuxuu777
1527261445
А если Реал победит без судейских ошибок, болелы Барселоны признают это? Или все равно ныть будут, что Реалу подарили кубок
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Football06
1527265961
Если не будет судейских ошибок то думаю Реалу будет тяжко.. Главное чтоб не удаляли и не ставили пенальти в конце, ах да ещё чтоб с офсайдов метровых парочку не привезли и не симулировали.. Короче вагон и маленькая телешка .. Ждем настоящий мужской футбол с эмоциями но никак не ошибками и симуляциями.. Завтра увидим кто мужики а кого тащят судьи и деньги
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zigbert
1527273881
Вся Европа да и весь мир будут прикованы к этому поединку. Бескомпромисной и честной игры командам.
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artydoc
1527310457
Конечно любит))) И не только его))
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