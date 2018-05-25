Роналду – о Салахе: «Я люблю его. Он похож на Месси»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду признался в симпатии к форварду «Ливерпуля» Мохамеду Салаху.

Испанская и английская команды завтра встретятся в финале Лиги чемпионов. Португалец верит в победу мадридцев.

«Салах, я люблю его. Он невероятный игрок с потрясающим качеством. Он похож на Месси. Недавно прочитал слова Мохамеда, что я был для него вдохновением. Это вызвало у меня восторг.

Прогноз на финал Лиги чемпионов? 3:2 в пользу «Реала». Если победит «Ливерпуль», это станет беспрецедентным событием в его истории. Я настроен очень оптимистично.

В течение года многие в нас сомневались, но «Реал» собрался и добился чего-то исторического», – сказал Роналду.