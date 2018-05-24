«Зенит» в сезоне-2017/18 заработал на стадионе 1 миллиард

«Зенит» огласил доходы от эксплуатации стадиона «Санкт-Петербург» в завершившемся футбольном сезоне. Сине-бело-голубые заработали на арене порядка миллиарда рублей. Об этом рассказал советник президента клуба Илья Кочеврин.

«Общий доход от стадиона «Санкт-Петербург» с учетом кейтеринга – примерно около одного миллиарда рублей

Это неплохие показатели, которые мы удвоим в ближайшем сезоне. На уровне России это наивысший результат. У нас высокая проходимость, высокое удержание аудитории. В силу таких факторов, как статус единственного клуба в городе, стадион с действительно классным потенциалом развития, превосходным полем и условиями для зрителей, мы хотим увеличить наши показатели.

Мы чемпионы во многом. Чемпион – не тот клуб, который выиграл чемпионат. Мы выиграли зрителя, привели его в тот момент, когда в это никто не верил. Мы добились превосходного результата – средняя посещаемость матчей составила 44 тысячи человек», – сказал функционер.

На «Санкт-Петербурге» пройдут семь матчей ЧМ-2018.