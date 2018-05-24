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    «Зенит» в сезоне-2017/18 заработал на стадионе 1 миллиард

    «Зенит» огласил доходы от эксплуатации стадиона «Санкт-Петербург» в завершившемся футбольном сезоне. Сине-бело-голубые заработали на арене порядка миллиарда рублей. Об этом рассказал советник президента клуба Илья Кочеврин.

    «Общий доход от стадиона «Санкт-Петербург» с учетом кейтеринга – примерно около одного миллиарда рублей

    Это неплохие показатели, которые мы удвоим в ближайшем сезоне. На уровне России это наивысший результат. У нас высокая проходимость, высокое удержание аудитории. В силу таких факторов, как статус единственного клуба в городе, стадион с действительно классным потенциалом развития, превосходным полем и условиями для зрителей, мы хотим увеличить наши показатели.

    Мы чемпионы во многом. Чемпион – не тот клуб, который выиграл чемпионат. Мы выиграли зрителя, привели его в тот момент, когда в это никто не верил. Мы добились превосходного результата – средняя посещаемость матчей составила 44 тысячи человек», – сказал функционер.

    На «Санкт-Петербурге» пройдут семь матчей ЧМ-2018.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.05.2018 20:24
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 25 мая 2018, 09:29

      Все будет зависеть от посещаемости и уровня жизни людей. Не смотря на все проблемы связанные со строительством, стадион конечно красив.

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 25 мая 2018, 09:08

      все равно футбол у нас в стране не выгодный бизнес даже Галицкий говорил что он никогда не вернет тех денег что потратил на свой стадион и тратит на команду если бы это было выгодно то такие бизнес акулы как скажем Усманов давно бы уже вложились в какой нибудь клуб, но увы мы не футбольная страна

      2
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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 25 мая 2018, 08:19

      Ну это же не чистая прибыль, почему про расходы не написали?
      А посещаемость самая лучшая в России....тут не поспоришь
      И стадион крутой (имхо)

      1
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 24 мая 2018, 23:56

      Ну в плане посещаемости, вопросов нет, если реально 44 тысячи, это очень хороший показатель. дай бог всем такую. Не нравится мне зенит, наверное за то, что они столько вкладывают, а толку 0, ну реально 0, без обид. Но стадион сказка, и заполняемость это хорошо

      3
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      Рейтинг: +592

      spaike > DeStar 25 мая 2018, 04:11

      Я люблю Зенит, но последние пару лет начинает бесить, неразумные траты на футболистов и тренеров, которые неприносят результата.

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      Рейтинг: +3629

      Gek Dement > DeStar 25 мая 2018, 08:46

      Абстрогируясь от Зенита. А что есть толк и у кого он в таком случае есть? В среднем по Европе в победителях ЕК единицы команд, а тратят много все. Каковы критерии оценки?

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      Рейтинг: +12341

      DeStar > Gek Dement 25 мая 2018, 11:40

      Нет оценок. они даже в чемпионате ничего не могут. Про еврокубки я молчу, тут все в одном месте болтаются. Ну просто пригласить такого тренера, понабирать молодых и перспективных игроков, скупить хороших у конкурентов, и занять 5ое место... блин я даже не россиянин и не фанат ни одного из клубов, но это жесть

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      Рейтинг: +3629

      Gek Dement > DeStar 28 мая 2018, 10:43

      Слушай, ну это "блаблабла". Вот даже в топ 10 чемпионатов Европы смотрим, такая ситуация за последние годы случалась у многих грандов (некоторые денег еще больше тратили и тренера у них круче), но я не вижу чтобы ты и тебе подобные писали про них что-то такого же рода. Критерии оценки давай пожалуйста. Либо и вовсе забей на анализ футбольных клубов, ибо у тебя двойные стандарты какие-то. Касательно Зенита и еврокубков, ты представляешь статистику Зенита в Еврокубках за последние 10 лет вообще, чтобы хоть как-то об этом судить? Думаю если бы удосужился про это почитать и вникнуть, а так же сравнить с другими европейскими командами(наши я сознательно не трогаю) то может чего-нибудь да и понял бы. Касательно чемпионата же, за 10 лет команда впервые не в тройке призеров, при этом сменив за последние 2 года 3 состава и 2 тренеров, когда-то это должно было случиться, ничего из ряда вон выходящего. Изучай статистику, прежде чем бросаться надуманными заявлениями.

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      Рейтинг: +12341

      DeStar > Gek Dement 28 мая 2018, 12:23

      Слышишь защитник, ты какую еще херню придумаешь? Топ 10? ты откуда взялся?) почему не топ 20 друг?) кто входит в топ 10 сам то знаешь? . Я не хотел обидеть клуб ни в коем случае, я даже не россиянин, мне как бы пох на клубы в одинаковой степени. Просто зенит много тратит денег, построил только только стадион, пригласил такого тренера, и занял 5ое?т.е локо круче зенита? ладно еще спартак, он чемпионом был, игроки хорошие и так далее. Цска?) который за лет 5 потратил лямов 5?) краснодар даже выше оказался.Какие двойные стандарты? я просто могу прямо тебе сказать, что зенит по бабкам, и составу и амбициям лучший клуб в россии у которого рядом даже конкурентов быть не должно, потому что локо или цска по сравнению с зенитом, это условный вильяреал и атлетик бильбао рядом с барселоной. Блаблабла это как раз таки твое сообщение. Я ни в коем случай не хотел оскорбить и задеть, я считаю зенит единственным клубом , который МОГ БЫ СТАТЬ ПОВЫШЕ. ибо куда цска с их тратами на уровне клуба из 4ой лиги франции, или локо, который тоже не может себе позволить никаких перемен. Или может посчитаем сколько крутых тренеров было в зените? наверное больше чем в остальных клубах вместе взятых. И дай мне примеры у кого там ситуация хуже в топ 10 и тратят они больше. Реал мадрид который 3 место в чемпе взял?) на кого ты намекаешь?))

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      Рейтинг: +12341

      DeStar > Gek Dement 28 мая 2018, 12:25

      если тебе интересны мои критерии .То все просто. Берешь считаешь бюджет клубов, траты на трансферы, и скиллы игроков. Составляй после этого график и смотри, где будет зенит, где цска , локо, спартак и прочие.
      Бюджет зенит, причем раза в 3 больше чем у цска, доргие тренера постоянно которые потом сбегают, трансферы.. Да, зениту нужно сыграться , но уже как бы весь сезон прошел... такого не бывает, должны были заиграть, а по ЕК я не особо сужу, но зенит там по амбициям должен проходить подальше, ну я про ЛЕ. в ЛЧ дай бог из группы кому выйти.

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      Рейтинг: +3629

      Gek Dement > DeStar 28 мая 2018, 19:38

      Окей, начал ты правильно, а теперь интегрируй эту таблицу в общую картину европейского футбола. рейтинги УЕФА погляди, победы-поражения-ничьи в ЕК и на каких стадиях данные клубы заканчивали свои походы в ЕК. А так же сравни наши клубы-участники ЕК и клубы из Европы участвующие в ЕК. И вот тогда будет полная картина. На этом фоне я тебе сразу скажу Локо Спартак и прочие потеряются сразу, так как они за пределами страны совсем нестабильны и бывают нечасто, останутся Зенит и ЦСКА. Вот берешь Зенит и ЦСКА и смотришь хотя бы результаты в Еврокубках за последние 5 лет(ну там победы-ничьи-поражения, стадия на которой вылетали и какой ек.) и место в таблице коэффициентов УЕФА и все тебе станет ясно касательно нашего футбола. ЦСКА там пониже будет. Хотя для нашего футбола ЦСКА конечно феномен с их не меняющимся составом и скромными тратами, но... Касательно ЛЕ, так в ЛЕ за последние годы Зенит участвовал лишь трижды из них два раза на стадии перестройки(с Луческу и МАнчини) у которых надо признаться команду построить не удалось. Но надо же смотреть шире чем просто взяв результат команды за 1-2 года. Опять же возьми клубы гиганты а-ля ПСЖ или там МС и посчитай их КПД, по тратам Зенит с ними даже на чутьчуть не рядом, а по тому-же рейтингу УЕФА до недавних пор 15е место по моему занимал, нет? Так что спорные выводы ты делаешь. И заметь, я не утверждаю что в команде все хорошо, но там и далеко не так все плохо, конкретно сейчас, нужен хороший тренер который поставит команде игру.

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      Рейтинг: +3629

      Gek Dement > DeStar 28 мая 2018, 19:46

      "кто входит в топ 10 сам то знаешь?"-читай внимательно же, я писал про чемпионаты, про футбольные ассоциации, если тебе так понятнее будет. Россия на 6м месте в топ 10 если что.... касательно примеров, в Англии погляди на траты клубов первой пятерки, один другого богаче, Франция, тот же ПСЖ обламывался и в сезоне 16-17 отдавал первое место Монако. примеров полно. А если в ЕК лезть то там вообще вагонище примеров когда огромные траты на игроков и тренеров не приносили даже полуфиналов. Нельзя по 1-2 проваленным сезонам тем более в момент когда команда полностью перестраивается(Зенит считай весь состав сменил за последние годы, к тому же не угадав с двумя тренерами подряд) делать такие выводы.

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      Рейтинг: +3559

      Axe111 24 мая 2018, 23:27

      Позорище

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      Рейтинг: +1479

      Урия Гип 24 мая 2018, 22:29

      Нервнобольным любителям, посчитать деньги в чужом кармане не надо ничего доказывать.

      0
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      Рейтинг: +64

      Gory I 24 мая 2018, 21:46

      Общая стоимость "Зенит-Арены"- 43 миллиарда рублей.
      Стоимость эксплуатации объекта - 1,3 млрд руб. в год( эта сумма будут только расти).
      Когда окупится стадион, при выручке 1 млрд. руб в год? - Никогда.

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      Рейтинг: +12341

      DeStar > Gory I 24 мая 2018, 23:57

      а может 1 млрд это уже сверху - прибыль.. после трат на эксплуатацию?(

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      Рейтинг: +64

      Gory I > DeStar 25 мая 2018, 00:19

      (15 матчей чемп + 2 кубок) х вместимость х ср.цена билета= примерно 1 млрд.руб.
      Вместимость= 67000
      Не обманули. Выручка - 1 млрд. руб. Максимум 1,25 млрд. руб.
      Никак на чистую прибыль не получается выйти.

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      Рейтинг: +12341

      DeStar > Gory I 25 мая 2018, 00:49

      но ведь сюда входтя наверное всякое питание, и что там на стадионе еще есть? какие-то компексы может?

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      Рейтинг: +592

      spaike > Gory I 25 мая 2018, 04:08

      Зенит провел на Крестовском 22 игры, плюс на нем проводились игры КК при средней посещаемости 44000 человек выручка будет в районе 2млрд. рублей. Добавьте к этому прибыль за кейтеринг и вычтите 1,3 млрд. рублей за аренду и выйдет как раз 1 млрд. рублей чистой прибыли.

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > spaike 25 мая 2018, 04:57

      Написано черным по белому ".. общий доход стадиона с УЧЕТОМ КЕЙТЕРИНГА составил 1 лярд". Общий доход(читай выручка), а ни как не прибыль. То есть вполне возможно Зенит и в УБЫТКАХ!

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      Рейтинг: +3629

      Gek Dement > Gory I 25 мая 2018, 08:47

      Откуда взял стоимость эксплуатации? Источник?

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      Рейтинг: +64

      Gory I > spaike 25 мая 2018, 09:09

      Может быть и так ... время покажет... мне не жалко - пусть зарабатывают.

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 24 мая 2018, 21:25

      С одной стороны прекрасно.Новый стадион.Прибыль, да ещё и в первый год.С другой стороны ФК Зенит приобрёл сей объект за символический 1 рубль у правительства города.Со страхом жду объявления о получении прибыли правительством города с затрат на постройку "Крестовского".Это будет бомба.

      4
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      ...
      Рейтинг: +592

      spaike > Мары 25 мая 2018, 04:01

      Зенит получил стадион в аренду, помоему на 40 лет, стоимость которой на данный момент составляет 1,3 млрд. рублей в год и будет расти.

      1
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      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > spaike 25 мая 2018, 05:27

      Ну значит считай сам.Стадион 1 рубль.Обслуживание 1,3 лярда.Прибыль 1 лярд.Итого остаётся ещё О, 3 лярда.По моему таким образом Зенит пытается замаскировать убытки.Это даже не считая постройки.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv > Мары 25 мая 2018, 14:12

      прибыль это за вычетом всех издержек...
      на то она и прибыль, правда налог на чистую прибыль был 35% . выгоднее издержки увеличить чем налог платить

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > BAIv 25 мая 2018, 20:55

      Соглашусь с тобой.
      Но вот что ты ответишь на покупку стадиона за рубль и убытки понесённые городом ?
      Очень интересно.

      -2
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      ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv > Мары 25 мая 2018, 21:38

      это политика и там мафия украла столько .... плохо что не в китае и никого не расстреляли на этом стадионе...

      по мне дак пускай все построенные стадионы к ЧМ передадут командам за один рубль, лишь бы они использовались по назначению

      1
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      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > BAIv 25 мая 2018, 21:45

      Согласен.
      Абсолютно.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5858

      AtticusFinch 24 мая 2018, 21:23

      Натянули всю страну на новом стадионе, а не заработали они...

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 24 мая 2018, 20:39

      Это хорошо, чем больше хороших стадионов будет тем престижней наш чемпионат станет, а с большим объемом посетителей клубы смогут получать больше денег на трансферы

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > кузнецов артем 24 мая 2018, 21:37

      от того что строят стадионы уровень нашего дерьмового рфпл никогда не станет престижней !! ну вообщем молодец хорошая шутка!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > кузнецов артем 25 мая 2018, 04:52

      Самый большой стадион в КНДР- вот там и самый престижный чемпионат,.(((

      -1
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