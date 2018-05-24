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«Зенит» в сезоне-2017/18 заработал на стадионе 1 миллиард

24 мая 2018, 20:24
37

«Зенит» огласил доходы от эксплуатации стадиона «Санкт-Петербург» в завершившемся футбольном сезоне. Сине-бело-голубые заработали на арене порядка миллиарда рублей. Об этом рассказал советник президента клуба Илья Кочеврин.

«Общий доход от стадиона «Санкт-Петербург» с учетом кейтеринга – примерно около одного миллиарда рублей

Это неплохие показатели, которые мы удвоим в ближайшем сезоне. На уровне России это наивысший результат. У нас высокая проходимость, высокое удержание аудитории. В силу таких факторов, как статус единственного клуба в городе, стадион с действительно классным потенциалом развития, превосходным полем и условиями для зрителей, мы хотим увеличить наши показатели.

Мы чемпионы во многом. Чемпион – не тот клуб, который выиграл чемпионат. Мы выиграли зрителя, привели его в тот момент, когда в это никто не верил. Мы добились превосходного результата – средняя посещаемость матчей составила 44 тысячи человек», – сказал функционер.

На «Санкт-Петербурге» пройдут семь матчей ЧМ-2018.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (37)
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prezent2017
1527183303
За 50 лет стадик окупится. А еще 50 будет чистый доход приносить. Вот что значить строить не дешевку!
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dinar7777dinar
1527183475
рассказал советник )))))))) хахаххаахаа ! бестолочи заработали они ! потратили в 10 раз больше !
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кузнецов артем
1527183557
Это хорошо, чем больше хороших стадионов будет тем престижней наш чемпионат станет, а с большим объемом посетителей клубы смогут получать больше денег на трансферы
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ArReal
1527186204
Натянули всю страну на новом стадионе, а не заработали они...
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Мары
1527186328
С одной стороны прекрасно.Новый стадион.Прибыль, да ещё и в первый год.С другой стороны ФК Зенит приобрёл сей объект за символический 1 рубль у правительства города.Со страхом жду объявления о получении прибыли правительством города с затрат на постройку "Крестовского".Это будет бомба.
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Gory I
1527187594
Общая стоимость "Зенит-Арены"- 43 миллиарда рублей. Стоимость эксплуатации объекта - 1,3 млрд руб. в год( эта сумма будут только расти). Когда окупится стадион, при выручке 1 млрд. руб в год? - Никогда.
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DeStar
1527195410
Ну в плане посещаемости, вопросов нет, если реально 44 тысячи, это очень хороший показатель. дай бог всем такую. Не нравится мне зенит, наверное за то, что они столько вкладывают, а толку 0, ну реально 0, без обид. Но стадион сказка, и заполняемость это хорошо
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Артурка32
1527225571
Ну это же не чистая прибыль, почему про расходы не написали? А посещаемость самая лучшая в России....тут не поспоришь И стадион крутой (имхо)
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Garrincha58
1527228534
все равно футбол у нас в стране не выгодный бизнес даже Галицкий говорил что он никогда не вернет тех денег что потратил на свой стадион и тратит на команду если бы это было выгодно то такие бизнес акулы как скажем Усманов давно бы уже вложились в какой нибудь клуб, но увы мы не футбольная страна
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zigbert
1527229786
Все будет зависеть от посещаемости и уровня жизни людей. Не смотря на все проблемы связанные со строительством, стадион конечно красив.
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