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    Фанаты «Ливерпуля» не вылетели в Киев. Украина не пустила в страну британские самолеты

    Порядка 1000 болельщиков «Ливерпуля» не могут вылететь из Великобритании в Украину, где состоится финальный матч Лиги чемпионов между англичанами и «Реалом». Между чартерной компанией и Украиной возникли юридические разногласия.

    Так, авиационные власти Украины заявляют, что англичане неверно оформили документы на воздушные суда, из-за чего они не могут оказаться на территории восточноевропейского государства.

    Матч состоится 26 мая.

    Источник: ФК «Ливерпуль»

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    24.05.2018 19:41
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    Комментарии82
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      Рейтинг: +23534

      Мары 26 мая 2018, 08:35

      Англичан уже в Киеве буцать начали.А что ? Зато сколько впечатлений !!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1741

      max74 25 мая 2018, 17:14

      Шарий жжёт )))
      https://youtu.be/nXpW28516DA
      PS Такое впечатление, что Парашенка перманентно пьяный

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 мая 2018, 10:46

      может ничего особенного в этой истории и нет, решат юридические проблемы и пропустят их)

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 25 мая 2018, 10:09

      Дайте угадаю - рука Кремля ?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 25 мая 2018, 08:57

      Скорей всего все утрясется. К болельщикам Реала таких претензий не было.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 25 мая 2018, 07:23

      Вот уроды!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +203

      Deniskl 25 мая 2018, 06:22

      Надеюсь это будет уроком для УЕФА и всего мира, чтоб никогда больше в Укропии не проводить важнейшие турниры!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 25 мая 2018, 01:41

      Это российское сми специально на Украину опять гонит ?

      -3
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 25 мая 2018, 00:06

      И потому-то на Руси Завещано аж Мономахом: "Связаться Боже упаси! С тремя - жидом, хохлом и ляхом ". Коварен жид, хотя и слеп ; Кичливый лях - похуже бл ** и, Хохол же - съест с тобою хлеб, И тут же в суп тебе нагадит" (с). "Хохлы" Т.Г.Шевченко 1851г.

      1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > dinar7777dinar 25 мая 2018, 00:07

      оно и верно ! хохол хуже свиньи ! украина - это проститутка !

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 24 мая 2018, 23:44

      Всё в пользу Реала)))

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