Фанаты «Ливерпуля» не вылетели в Киев. Украина не пустила в страну британские самолеты

Порядка 1000 болельщиков «Ливерпуля» не могут вылететь из Великобритании в Украину, где состоится финальный матч Лиги чемпионов между англичанами и «Реалом». Между чартерной компанией и Украиной возникли юридические разногласия.

Так, авиационные власти Украины заявляют, что англичане неверно оформили документы на воздушные суда, из-за чего они не могут оказаться на территории восточноевропейского государства.

Матч состоится 26 мая.