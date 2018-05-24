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    Абрамович намерен стать гражданином Израиля после того, как ему не продлили британскую визу

    По информации Israel Hayom, владелец «Челси» Роман Абрамович собирается инициировать процедуру получения гражданства Израиля. Чтобы сделать это, российский бизнесмен в ближайшее время отправится в страну на Ближнем Востоке.

    Данное решение Абрамовича связано с тем, что ему отказываются продлить британскую визу.

    Россиянин – владелец недвижимости в Израиле, а также имеет вложения в местный бизнес.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.05.2018 13:07
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 24 мая 2018, 19:43

      Что тут скажешь? Наворовал денег в России, улетел в Англию, купил с огромными долгами клуб Челси, годами вкладывал в них ворованные деньги. А теперь к побратимам-жидам сваливает, лишь бы не обратно в Россию. Упырь, да и только.

      0
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      Рейтинг: +3843

      BP 24 мая 2018, 19:00

      Зря Титов старался вернуть их в Россию:) Только денежки государственные прокатал, а они в Израиль.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 мая 2018, 18:05

      теперь условный Маккаби или Бней-Йегуда будет надеяться превратиться в аналог Челси в Израиле)

      4
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 24 мая 2018, 16:34

      Эх-х,несчастный наш народ.До чего же наивные.Вот ещё один яркий пример,как доить Россию и сваливать деньги подальше,ухмыляясь....

      5
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 24 мая 2018, 15:30

      Не совсем точно знаю, но граждане, все, Израиля обязаны отслужить в армии.
      Призовут, нет?
      Г-н Бутман, доверенное лицо Путина ВВ, принимая гражданство США, клятвенно обещал с оружием в руках защищать Штаты от врагов.

      3
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      Рейтинг: +379

      o33uk 24 мая 2018, 15:28

      Цитата:Этот нехороший предаст нас при первом же шухере.

      3
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      Рейтинг: +379

      o33uk 24 мая 2018, 15:25

      ))) Как говорится СКАТЕРТЬЮ ДОРОГА)))

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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 24 мая 2018, 15:21

      Очередной патриот России.

      3
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 24 мая 2018, 15:21

      ну так понятно ! жиденок он и должен жить израиле !

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      Рейтинг: +22976

      Blossiya 24 мая 2018, 15:18

      Весьма показательно. Не видит перспектив в ведении бизнеса в России, увы.

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Blossiya 24 мая 2018, 15:22

      какой бизнес ? )))))) выдоил все что можно и свалил да и щас еще выводит из россии немерено бабла !

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