Абрамович намерен стать гражданином Израиля после того, как ему не продлили британскую визу

Что тут скажешь? Наворовал денег в России, улетел в Англию, купил с огромными долгами клуб Челси, годами вкладывал в них ворованные деньги. А теперь к побратимам-жидам сваливает, лишь бы не обратно в Россию. Упырь, да и только.
По информации Israel Hayom, владелец «Челси» Роман Абрамович собирается инициировать процедуру получения гражданства Израиля. Чтобы сделать это, российский бизнесмен в ближайшее время отправится в страну на Ближнем Востоке.
Данное решение Абрамовича связано с тем, что ему отказываются продлить британскую визу.
Россиянин – владелец недвижимости в Израиле, а также имеет вложения в местный бизнес.