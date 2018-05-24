Абрамович намерен стать гражданином Израиля после того, как ему не продлили британскую визу

По информации Israel Hayom, владелец «Челси» Роман Абрамович собирается инициировать процедуру получения гражданства Израиля. Чтобы сделать это, российский бизнесмен в ближайшее время отправится в страну на Ближнем Востоке.

Данное решение Абрамовича связано с тем, что ему отказываются продлить британскую визу.

Россиянин – владелец недвижимости в Израиле, а также имеет вложения в местный бизнес.