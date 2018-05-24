Денис Суарес: «Иньесту запомнят, как легенду»

Полузащитник «Барселоны» Денис Суарес рассказал о том, как на его карьеру повлиял Андрес Иньеста, который недавно провел свой последний матч за каталонцев.

«Я многому у него научился. Он играл в том числе и на той позиции, что и я. На каждой тренировке следил за ним, в каждом матче. Все для того, чтобы самому совершенствоваться.

Заменить Иньесту? Думаю, сделать это практически невозможно. Другого такого игрока больше не будет, но с этим ничего не поделаешь. После его ухода останется пустота, которую необходимо заполнить в футбольном, личном и человеческом плане.

Иньесту запомнят, как легенду. Мы желаем ему всего наилучшего, потому что он заслужил этого», – рассказал Суарес.