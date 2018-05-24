«Барселона» и Бускетс обсудят улучшенный контракт

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс в ближайшее время начнет переговоры с клубом о новом контракте.

Срок нового соглашения может быть рассчитан до 2023 года. Его действующий контракт с каталонцами заканчивается в середине 2021 года.

Кроме срока также будет увеличена и зарплата 29-летнего футболиста. Сумма на данный момент не называется. Также может быть увеличена и сумма отступных, которая составляет 200 миллионов евро.