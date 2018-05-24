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    «Барселона» и Бускетс обсудят улучшенный контракт

    Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс в ближайшее время начнет переговоры с клубом о новом контракте.

    Срок нового соглашения может быть рассчитан до 2023 года. Его действующий контракт с каталонцами заканчивается в середине 2021 года.

    Кроме срока также будет увеличена и зарплата 29-летнего футболиста. Сумма на данный момент не называется. Также может быть увеличена и сумма отступных, которая составляет 200 миллионов евро.

    Источник: AS

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    24.05.2018 10:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 24 мая 2018, 17:03

      пускай меня побьют все, кому не лень, но Серхио его не заслужил. Да, он супер-игрок, но последние пару лет бывали нередко и спады в игре, и уже тех фирменных передач и отборов всё меньше и меньше. Я считаю, что это от отсутствия конкуренции - его место в основе не подвергается сомнению уже очень-очень долгое время.

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