«Барселона» и Бускетс обсудят улучшенный контракт

пускай меня побьют все, кому не лень, но Серхио его не заслужил. Да, он супер-игрок, но последние пару лет бывали нередко и спады в игре, и уже тех фирменных передач и отборов всё меньше и меньше. Я считаю, что это от отсутствия конкуренции - его место в основе не подвергается сомнению уже очень-очень долгое время.
Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс в ближайшее время начнет переговоры с клубом о новом контракте.
Срок нового соглашения может быть рассчитан до 2023 года. Его действующий контракт с каталонцами заканчивается в середине 2021 года.
Кроме срока также будет увеличена и зарплата 29-летнего футболиста. Сумма на данный момент не называется. Также может быть увеличена и сумма отступных, которая составляет 200 миллионов евро.