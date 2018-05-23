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    Роналду: «Мое будущее в «Реале»? Не все в клубе зависит от меня» 

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду рассказал о планах на будущее.

    – Мое будущее в Мадриде? Мое будущее – это сыграть в субботу, выиграть и войти в историю. Это мое будущее прямо сейчас. Что может быть важнее? Будущее – это настоящее. А настоящее – это то, что происходит сейчас.

    – В прошлом году вы сказали, что завершите карьеру в Мадриде в 41 год.

    – Да, сказал… я действительно сказал это? (смеется). Мой биологический возраст – 23 года. До 41 года еще долго.

    – Вы можете сейчас повторить эти же слова?

    – Повторить? Как я говорил раньше, я хорошо себя чувствую в Мадриде. Я счастлив. Как я могу отойти от дел? Мы в финале.

    Есть вещи, которые не зависят от меня. Вы знаете это.

    – Очевидно, что все зависит от вас.

    – Нет. Нет, точно нет. Дома – да. В «Реале» – нет.

    26 мая «Реал» сыграет в финале Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

    Источник: Marca

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    23.05.2018 14:26
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +718

      BuenosArgentina 23 мая 2018, 20:28

      Давай к нам в Зенит, будем и5 Спартак, знаешь как здорово !

      0
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 23 мая 2018, 15:32

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Не переживай, Месси тебя приютит у себя в клубе, если что )

      -4
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