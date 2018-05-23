Роналду: «Мое будущее в «Реале»? Не все в клубе зависит от меня» 

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду рассказал о планах на будущее.

– Мое будущее в Мадриде? Мое будущее – это сыграть в субботу, выиграть и войти в историю. Это мое будущее прямо сейчас. Что может быть важнее? Будущее – это настоящее. А настоящее – это то, что происходит сейчас.

– В прошлом году вы сказали, что завершите карьеру в Мадриде в 41 год.

– Да, сказал… я действительно сказал это? (смеется). Мой биологический возраст – 23 года. До 41 года еще долго.

– Вы можете сейчас повторить эти же слова?

– Повторить? Как я говорил раньше, я хорошо себя чувствую в Мадриде. Я счастлив. Как я могу отойти от дел? Мы в финале.

Есть вещи, которые не зависят от меня. Вы знаете это.

– Очевидно, что все зависит от вас.

– Нет. Нет, точно нет. Дома – да. В «Реале» – нет.

26 мая «Реал» сыграет в финале Лиги чемпионов с «Ливерпулем».