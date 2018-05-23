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    Кариус: «Салах и Роналду? Разница в том, что Роналду играет на мировом уровне уже много лет»

    Голкипер «Ливерпуля» Лорис Кариус поделился мнению об игре форварда Мохамеда Салаха. Вратаря спросили, можно ли сравнить Салах с нападающим «Реала» Криштиану Роналду.

    «Салах и Роналду? Разница в том, что Роналду играет на таком высоком уровне уже много лет. Еще рано сравнивать Салаха с Роналду.

    Я не хочу принижать достоинств Мо – он играет на мировом уровне в этом сезоне. Но Роналду показывал такую игру много лет, свой уровень надо доказывать в каждом новом сезоне. Надеюсь, Мо сможет сделать это. Я хотел бы, чтобы он смог. Он все еще молод, ему есть куда расти», – сказал Лорис.

    26 мая «Ливерпуль» сыграет в финале Лиги чемпионов против «Реала».

    Источник: Skysports

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    23.05.2018 13:37
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