Кариус: «Салах и Роналду? Разница в том, что Роналду играет на мировом уровне уже много лет»

Голкипер «Ливерпуля» Лорис Кариус поделился мнению об игре форварда Мохамеда Салаха. Вратаря спросили, можно ли сравнить Салах с нападающим «Реала» Криштиану Роналду.

«Салах и Роналду? Разница в том, что Роналду играет на таком высоком уровне уже много лет. Еще рано сравнивать Салаха с Роналду.

Я не хочу принижать достоинств Мо – он играет на мировом уровне в этом сезоне. Но Роналду показывал такую игру много лет, свой уровень надо доказывать в каждом новом сезоне. Надеюсь, Мо сможет сделать это. Я хотел бы, чтобы он смог. Он все еще молод, ему есть куда расти», – сказал Лорис.

26 мая «Ливерпуль» сыграет в финале Лиги чемпионов против «Реала».