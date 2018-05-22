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    Стадион «Санкт-Петербург» перешел в управление «Зенита»

    Дочерняя компания «Зенита» «Зенит-Арена» и правительство Санкт-Петербурга подписали акт приемки-передачи стадиона на Крестовском острове в собственность клуба. Об этом сообщается на официальном сайте сине-бело-голубых.

    Договоренность о передаче стадиона в управление сроком на 49 лет за 49 рублей была достигнута 15 февраля. Между администрацией города и «Зенитом» было заключено концессионное соглашение, предусматривающее реконструкцию, техническое обслуживание и эксплуатацию всего комплекса на Крестовском острове площадью в 288 тысяч квадратных метров.

    Стадион «Санкт-Петербург» был открыт в 2017 году. В нынешнем сезоне чемпионата России арену посетили более одного миллиона человек.

    Источник: ФК «Зенит»

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    22.05.2018 23:34
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 23 мая 2018, 19:42

      Главное что стадион под крышей и это для нас очень важно.

      2
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      Рейтинг: +379

      o33uk 23 мая 2018, 19:37

      Ну теперь Миллер через Фурсенко с бакланами быстро договорится хоть крыша течь перестанет.

      0
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 23 мая 2018, 17:13

      Многим стадион, как ком в горле)))Ну отдали,нет надо держать в запасе .Мало ли кто больше предложит))

      1
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      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 23 мая 2018, 10:44

      Народные деньги отмыли, а клуб просто не заслужил такой подарок

      -2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 23 мая 2018, 10:35

      Какая разница, газпром отсылал деньги городу, а теперь будет
      отсылать клубу. Зенит не сможет сам содержать весь комплекс
      ( реконструкцию, техническое обслуживание, эксплуатацию и т.д.),
      таких денег у команды нет и не будет. Нечего щёки надувать.

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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 > vladimir-7 23 мая 2018, 13:11

      Да неужели?
      «Зенит» по итогам 2016 года занял первое место в списке европейских клубов по чистой прибыли.

      УЕФА опубликовал отчёт о финансовой деятельности европейских футбольных клубов в 2017 году, согласно которому лучшим в этой сфере стал петербургский «Зенит». С 77 миллионами евро чистой прибыли, «Зенит» обошёл английские «Тотенхэм» (44 млн. евро) и «Манчестер Юнайтед» (34 млн. евро).

      Успехи «Зенита» не впервые отмечаются в финансовых докладах УЕФА. По итогам 2015-го сине-бело-голубые стали единственным в России клубом, завершившим финансовый год с прибылью. Тогда многие поспешили объяснить финансовые успехи «Зенита» продажей двух лидеров команды – бразильца Халка и бельгийца Витселя, однако на конец 2015 года оба футболиста ещё были игроками сине-бело-голубых и их трансферы состоялись летом 2016 года.

      По итогам 2015-го сине-бело-голубые стали единственным в России клубом, завершившим финансовый год с прибылью.

      Именно удачные с финансовой точки зрения сделки по продаже Халка (56 млн. евро), Витселя и Гарая (клуб выручил по 24 млн. евро за каждого игрока) позволили «Зениту» по итогам года вырваться в лидеры футбольной Европы. Но даже если не учитывать трансферные успехи сине-бело-голубых, «Зенит» всё равно остаётся в топ-10 по финансовым показателям. Согласно отчёту УЕФА, только на спонсорских контрактах и коммерческой деятельности петербургский клуб в 2016 году заработал 52 млн. евро.

      В 2017 году «Зенит» также был активен на трансферном рынке, но на сей раз не столько продавал, сколько активно приобретал футболистов, благо финансовое положение клуба позволяло не экономить на покупке молодых и перспективных игроков, каковыми стали большинство из пришедших в команду в прошлом году футболистов. Те же аргентинцы в составе «Зенита» могут прогрессировать и способны приобрести «добавочную стоимость», так что эти траты вполне можно рассматривать как инвестиции. Примеры тех же Халка, Витселя и Гарая, которые не только помогли «Зениту» улучшить свои спортивные и финансовые показатели (в том числе и за счёт выступления в Лиге чемпионов), но и были проданы за сумму, большую чем та, что на них была потрачена.

      Но даже без учета этих возможных будущих доходов у клуба, если внимательно изучить доклад УЕФА, есть существенные резервы для укрепления своего финансового положения.

      Так, например, по итогам 2016 года «Зенит» остался за пределами топ-20 по продаже билетов на домашние матчи. Что не удивительно – весь отчётный период команда играла на «Петровском», вместительность которого не превышает 20 тысяч зрителей. Существенную же прибавку к средней посещаемости в 2016 году по сравнению с предыдущим сезоном, согласно приведенным в докладе УЕФА данным, получили два российских клуба — московский «Спартак» (четвёртое место и увеличение аудитории в среднем на 7,5 тысячи до 32760 в сезоне 2016/17) и «Краснодар» (пятое место и плюс в среднем 6422 человека до 15886 зрителей). Оба клуба получили этот «бонус» после переезда на новые стадионы.

      «Зенит» справил новоселье на «Крестовском» только в начале нынешнего сезона, но судя по последним данным показатели сине-бело-голубых по части увеличения аудитории будут на порядок выше – порядка 20 тысяч. К слову, по итогам 2016 года примерно с такими же цифрами вышел в лидеры английский «Вест Хэм», аудитория которого выросла на 22 тысячи и составила в среднем почти 57 тысяч на домашних матчах. «Зенит» близок к этим цифрам, хотя пока не является полноценным хозяином нового стадиона в Петербурге. Лишь в декабре прошлого года в администрации города принято решение и подписан официальный документ о передаче новой арены в управление клубу, однако сама передача пока ещё не состоялась.

      Став полноценными хозяевами «Крестовского» сине-бело-голубые вполне способны улучшить свои показатели по посещаемости арены и продаже билетов на домашние матчи.

      Именно удачные с финансовой точки зрения сделки по продаже Халка (56 млн. евро), Витселя и Гарая (клуб выручил по 24 млн. евро за каждого игрока) позволили «Зениту» по итогам года вырваться в лидеры футбольной Европы.

      О том, что интерес к команде растёт косвенно свидетельствует и другая цифра, прозвучавшая в докладе УЕФА — официальный сайт «Зенита» расположился на 13-м месте в рейтинге посещаемости ресурсов европейских клубов. В сентябрь 2017 года количество уникальных посетителей fc-zenit.ru составило 2 миллиона 100 тысяч, в итоге «Зенит» опередил по этому показателю итальянские «Ювентус», «Интер» и «Милан», а также мадридский «Атлетико» и лишь немного (в 480 тысяч) уступив мюнхенской «Баварии».

      Доклад УЕФА стал своеобразным доказательством того, что российские клубы способны зарабатывать деньги. Согласно сухим цифрам финансовых экспертов УЕФА, при грамотном подходе не только сугубо частный, но и принадлежащий богатой газовой корпорации клуб способен быть успешным и прибыльным.

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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 > GoldPlayFIFARus9 23 мая 2018, 14:18

      а почему именно про 2016 год пишешь? потому что дорого продали своих лучших игроков и на этом только подняли бабла? как другие года? как интересно в 2017, когда понакупали ненужных аргентинцев?

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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 > Артурка32 23 мая 2018, 17:35

      Статью внимательно читай,там пишется что и без продажи Халка Зенит был в огромном плюсе. У Зенита ежегодный доход около 70 млн Евро. Это всё идёт с продажи атрибутики, билетов, спонсорских контрактов(не титульный спонсор Газпром,если что), ТВ-трансляций и прочих ништяков. Клубное ТВ у Зенита так же одно из лучших в Европе,бабло они гребут ото всюду

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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 > GoldPlayFIFARus9 23 мая 2018, 17:57

      в твоем комментарии главное слово: "был") ...... но не сейчас

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      Рейтинг: +379

      o33uk > GoldPlayFIFARus9 23 мая 2018, 19:41

      С какого ресурса скопирована эта дребедень?

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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 > o33uk 23 мая 2018, 21:01

      Официальный сайт УЕФА

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > GoldPlayFIFARus9 24 мая 2018, 08:26

      Ты всё пишешь о прибыли с Халка, Витселя и Гарая
      и эту прибыль по 10 раз употребляешь во всех
      финансовых показателях. Ссылки на прибыль от
      продажи билетов не составят существенной прибыли, если только стоимость билета увеличат
      в 10 раз. Надежда на продажу старого стадиона?
      Кому? И самое главное, сравнивай доходы клуба
      с его расходами и не забудь учесть расходы по
      содержанию стадионов на Крестовском и Петровском. А так статья не обосновывает
      финансовый баланс клуба Зенит, не говоря о его
      прибыли.



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      Рейтинг: +1452

      Mariner 23 мая 2018, 02:28

      Вот сразу нельзя было просто дать денег Зениту - стадик бы и быстрее и дешевле достроили и не в ущерб качеству и без отклонений от первоначального проекта!

      2
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      Рейтинг: +17849

      ilichkadr > БуРЖуЙ 23 мая 2018, 08:56

      Отсюда по подробнее, кто конкретно за "СВОИ", т.е. из своего кармана?

      3
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      Рейтинг: +6944

      mamba9090909 > БуРЖуЙ 23 мая 2018, 09:39

      Стадион строил ГОРОД. На свой, городской бюджет, для своего клуба. Газпром предлагал взять строительство на себя, но город решил строить сам. Так что, с твоих копеек ничего не взято. Можешь спать спокойно. Займись лучше своим образованием, особенно по части русского языка.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Mariner 23 мая 2018, 09:44

      Миллер так и хотел и никто бы у него не спер как эти городские чиновники выиграли тендер и оттяпали часть в свои карманы

      3
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      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > ilichkadr 24 мая 2018, 08:57

      Динамо и ЦСКА брали деньги в кредит в банке
      и ещё не один год будут его выплачивать. Тоже
      самое Спартак у государства не брал денег на
      строительство своего стадиона.

      0
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      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > vladimir-7 24 мая 2018, 09:33

      Добавлю еще один клуб, это Краснодар.

      0
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 23 мая 2018, 01:49

      Лучшему клубу - лучший стадион Европы.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер > Павел Амурский 23 мая 2018, 09:22

      Всё-таки до лучшего стадиона Европы, "Открытие-Арена" не дотягивает.

      0
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      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Павел Амурский 24 мая 2018, 09:41

      Барселона!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +487

      Alejandrrro 23 мая 2018, 00:48

      Построить стадион за 49 миллиардов и продать за 49 рублей)))) Выгодная сделка. Я бы за 50 купил.

      2
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      ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Alejandrrro 23 мая 2018, 09:45

      купи и через год он превратится в тыкву

      0
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    • ...
      Рейтинг: +444

      vshter76 23 мая 2018, 00:10

      49 лет - 49 рублей, это для красоты. посмотрим, что об этой красоте скажет уефа

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      Рейтинг: -665

      Scuderia Ferrari F1 23 мая 2018, 00:09

      Официально ФК Зенит развел Россию на стадион и на бабки, круто респект, молодцы мы 140 млн отдали просто так 2 млрд рублей чудесно

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Scuderia Ferrari F1 23 мая 2018, 09:48

      а сколько РЖД воруют или Лукойл опять цены на бензин поднимают все молчат, а там не миллиарды рублей там сотни миллиардов

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