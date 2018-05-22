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Стадион «Санкт-Петербург» перешел в управление «Зенита»

22 мая 2018, 23:34
40

Дочерняя компания «Зенита» «Зенит-Арена» и правительство Санкт-Петербурга подписали акт приемки-передачи стадиона на Крестовском острове в собственность клуба. Об этом сообщается на официальном сайте сине-бело-голубых.

Договоренность о передаче стадиона в управление сроком на 49 лет за 49 рублей была достигнута 15 февраля. Между администрацией города и «Зенитом» было заключено концессионное соглашение, предусматривающее реконструкцию, техническое обслуживание и эксплуатацию всего комплекса на Крестовском острове площадью в 288 тысяч квадратных метров.

Стадион «Санкт-Петербург» был открыт в 2017 году. В нынешнем сезоне чемпионата России арену посетили более одного миллиона человек.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (40)
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Gerecht165
1527022268
Я поражен - как, здесь до сих пор нет шуток на тему стоимости стадиона и распила народных бабок?! Теряете форму, господа, теряете форму! ))))
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кошмарик
1527022872
ща рынок китайско-вьетнамский откроют и на фиг этот футбол..
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DIDI 23
1527023282
По ходу ещё и от налогов освободили на 49 лет. По другому этот сарай за 49 рублей ни кто бы не приобрёл.
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Scuderia Ferrari F1
1527023377
Официально ФК Зенит развел Россию на стадион и на бабки, круто респект, молодцы мы 140 млн отдали просто так 2 млрд рублей чудесно
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Alejandrrro
1527025702
Построить стадион за 49 миллиардов и продать за 49 рублей)))) Выгодная сделка. Я бы за 50 купил.
Ответить
Павел Амурский
1527029347
Лучшему клубу - лучший стадион Европы.
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Mariner
1527031713
Вот сразу нельзя было просто дать денег Зениту - стадик бы и быстрее и дешевле достроили и не в ущерб качеству и без отклонений от первоначального проекта!
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vladimir-7
1527060900
Какая разница, газпром отсылал деньги городу, а теперь будет отсылать клубу. Зенит не сможет сам содержать весь комплекс ( реконструкцию, техническое обслуживание, эксплуатацию и т.д.), таких денег у команды нет и не будет. Нечего щёки надувать.
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ALEX ML
1527061464
Народные деньги отмыли, а клуб просто не заслужил такой подарок
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zigbert
1527093757
Главное что стадион под крышей и это для нас очень важно.
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