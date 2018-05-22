Стадион «Санкт-Петербург» перешел в управление «Зенита»

Дочерняя компания «Зенита» «Зенит-Арена» и правительство Санкт-Петербурга подписали акт приемки-передачи стадиона на Крестовском острове в собственность клуба. Об этом сообщается на официальном сайте сине-бело-голубых.

Договоренность о передаче стадиона в управление сроком на 49 лет за 49 рублей была достигнута 15 февраля. Между администрацией города и «Зенитом» было заключено концессионное соглашение, предусматривающее реконструкцию, техническое обслуживание и эксплуатацию всего комплекса на Крестовском острове площадью в 288 тысяч квадратных метров.

Стадион «Санкт-Петербург» был открыт в 2017 году. В нынешнем сезоне чемпионата России арену посетили более одного миллиона человек.