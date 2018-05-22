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    ИГИЛ планирует террористические атаки в Киеве во время финала ЛЧ

    Запрещенная в России и в ряде других стран организация ИГИЛ готовит террористические атаки на финал Лиги чемпионов, который пройдет в Киеве 26 мая.

    Группировка угрожает расправой над болельщиками «Реала» и «Ливерпуля». Об этом сообщает издание The Sun.

    Организаторы призывают террористов-одиночек нападать на людей при помощи холодного оружия и автотранспорта.

    Источник: The Sun

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    22.05.2018 21:50
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 25 мая 2018, 08:40

      Знакомо всё.Ничего нового в мире. Руссиш партизанен в ВОВ тоже сообщали немецкому командованию,что там-то и там-то взорвут их эшелоны со спиртом и дойче зольдатен останется без выпивки. И просили передать привет усатому кондому в Берлине от замполита отряда.

      -1
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 25 мая 2018, 03:59

      Судя по последним публикациям с места событий, там ещё и игиловцам достанется, а ещё может быть и сообща" ударят по бездорожью"...

      1
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      Рейтинг: +473

      Файдаэн 24 мая 2018, 15:10

      Между прочим, на сайте издания подобная выдержка отсутствует.

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      Рейтинг: +100729

      zigbert 23 мая 2018, 19:30

      Такое исключить нельзя,просто надо быть бдительнее.

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 мая 2018, 10:03

      так прям они заранее все и рассказали)) что,где и когда сделают чтобы видимо спецслужбы подготовились основательно к их действиям))

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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > OfaZavr 23 мая 2018, 10:15

      Ну ты что ? Зе Сун все знает. Часть денег от бюджета ими дя АйСиСа отрезана лично.

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > ItalianFootball 23 мая 2018, 10:37

      ааа ну тогда все понятно)))

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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 23 мая 2018, 05:04

      The Sun похоже что само имеет непосредственное отношение к ИГ.Вожди ИГ походу напрямую сообщают британцам где они будут совершать свои акции.Иначе откуда они - журналюги берут свои "супер"новости?По нынешним временам ИГ может сотворить зло в любой точке земного шара.Так что английская мусорная газетёнка в очередной раз сливает читателям тухлую "утятину".

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      Рейтинг: +1053

      Munez89 > Krossmen73 23 мая 2018, 05:42

      Во первых есть порталы где ведётся призыв к тердейтельности и далеко не во всех странах эти порталы запрещены.
      Во вторых, даже если не знать про порталы, можно с уверенностью сказать, что террористы хотят всегда проблем на масштабных мероприятиях и также быть правым.
      В третьих, в стране по меркам спокойной европейской жизни, в Украине не спокойная политическая и военная обстановка, что приводит к мысли о возможных террактах во время финала в Киеве.
      Если совокупно сложить все факторы за и против, то The Sun совершенно права!

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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 > Munez89 23 мая 2018, 06:18

      то что теракт может иметь место,я даже не оспариваю(тьфу-тьфу,не дай бог чтобы случился!).Я не доверяю такому источнику как The Sun.Уж слишком неоднозначная репутация у данной газетёнки.Это аналог нашей экспрессгазеты.Журналисты таких изданий,не выходя из издательства творят сенсации на ура,баламутя общественность.Вот что я и имел в виду.

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      Рейтинг: +18968

      zico2205 23 мая 2018, 00:04

      Так и на ЧМ могут быть провокации...И не только от ИГИЛ....

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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 > zico2205 23 мая 2018, 05:09

      Наши спецы ещё с начала прошлого года шерстят эту бандитскую публику в местах проведения чемпа.В открытые источники информацию о результатах противодействия террористам сообщат после окончания мундиаля.Так было и во время проведения олимпиады в Сочи.Наши ребята настоящие профи.Так что будем надеяться на хороший исход.

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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 > kadim 23 мая 2018, 19:40

      Ой как!А чем Вам лично насолили российские спецслужбы???уж слишком Вы их демонизировали.Все примеры терактов приведённые Вами не имеют к Российским спецслужбам никакого отношения.Это дело рук исламских радикалов.Вот те ребятки как раз и умеют захватывать роддома,вспарывать животы беременным,убивать муфтиев традиционного мирного ислама и пакостить везде и повсюду.ФСБ и СВР как раз успешно прищемляет хвосты этой заразе.за что им респект и уважение.

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      Рейтинг: +2316

      кошмарик > kadim 26 мая 2018, 22:57

      тебя , дурака, на унитазе прихлопнут .. даже пукнуть не успеешь..

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      Рейтинг: +527

      трениришко 22 мая 2018, 23:26

      какие организаторы? финала лиги чемпионов?

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      Рейтинг: +226

      Parker8 22 мая 2018, 23:17

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Они судя по всему игил с днр или лнр перепутали

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      Рейтинг: +313

      de bruyne 22 мая 2018, 23:07

      Игил позвонил? Недавно уничтожили говорили... сами сабашку хотят и на игил

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