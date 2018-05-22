ИГИЛ планирует террористические атаки в Киеве во время финала ЛЧ

Знакомо всё.Ничего нового в мире. Руссиш партизанен в ВОВ тоже сообщали немецкому командованию,что там-то и там-то взорвут их эшелоны со спиртом и дойче зольдатен останется без выпивки. И просили передать привет усатому кондому в Берлине от замполита отряда.
Запрещенная в России и в ряде других стран организация ИГИЛ готовит террористические атаки на финал Лиги чемпионов, который пройдет в Киеве 26 мая.
Группировка угрожает расправой над болельщиками «Реала» и «Ливерпуля». Об этом сообщает издание The Sun.
Организаторы призывают террористов-одиночек нападать на людей при помощи холодного оружия и автотранспорта.