ИГИЛ планирует террористические атаки в Киеве во время финала ЛЧ

Запрещенная в России и в ряде других стран организация ИГИЛ готовит террористические атаки на финал Лиги чемпионов, который пройдет в Киеве 26 мая.

Группировка угрожает расправой над болельщиками «Реала» и «Ливерпуля». Об этом сообщает издание The Sun.

Организаторы призывают террористов-одиночек нападать на людей при помощи холодного оружия и автотранспорта.