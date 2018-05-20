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    Ещенко: «Зову Луиса Адриано Микки Маусом. Он на него похож и не обижается»

    Защитник «Спартака» Андрей Ещенко признался, что дал нападающему Луису Адриано прозвище в честь известного мультипликационного персонажа.

    «Называю Луиса Адриано Микки Маусом. Почему? Да просто он похож на него.

    Он не обижается. Вообще, бразильцы очень веселые ребята, и у нас море смешных историй, но рассказывать их не буду», – сказал Ещенко.

    В прошлом году Ещенко, родившийся в Иркутске, приглашал бразильца посетить озеро Байкал. Адриано пообещал приехать.

    Источник: «Комсомольская правда»

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    20.05.2018 12:21
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 20 мая 2018, 21:20

      Добрые отношения в любой команде, должны приветствоваться.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 мая 2018, 17:47

      позитив и добрые отношения в коллективе это всегда прекрасно)

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +953

      Юрэс 20 мая 2018, 17:41

      Вот с КОГО НАДО брать пример НИГРОИДАМ!
      Никаких комплексов от рассы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 20 мая 2018, 14:43

      Интересно, а как Адриано зовет Ещенко на своем языке ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +845

      Avaretz 20 мая 2018, 13:38

      Он не будет рассказывать как Луис его Иванушкой-дурачком называет

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 20 мая 2018, 13:29

      а ничего,что он тебя борзым бурятом называет..?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +74

      Виктор12 20 мая 2018, 13:28

      Обзывать кого-то это большая ДУРЬ!
      Да и большого ума не надо!
      Вот и судите о Ещенко и его дури по этому факту!
      А что можно ждать от дури???
      Только ДУРАЦКОЙ игры!!!

      0
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      Рейтинг: +3254

      orech > Виктор12 21 мая 2018, 07:42

      Прозвище еще заслужить надо. Особенно доброе.

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 20 мая 2018, 13:18

      Мне нравится тёплая и дружественная обстановка в Спартаке.
      И думаю в этом не малая заслуга нынешнего рулевого Спартака.Массимо Карреры.

      4
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      Рейтинг: +22976

      Blossiya 20 мая 2018, 13:03

      персонаж добрый, всегда стремится помощь друзьям, так что это доброе прозвище.
      И, кстати, не Ещенко его придумал, оно уже давно в Википедии за Луисом Адриано де Соуза да Силва прикрепилось.

      8
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 20 мая 2018, 12:38

      какой он мики маус он же черный -чебурашка больше

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