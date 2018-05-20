Ещенко: «Зову Луиса Адриано Микки Маусом. Он на него похож и не обижается»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко признался, что дал нападающему Луису Адриано прозвище в честь известного мультипликационного персонажа.

«Называю Луиса Адриано Микки Маусом. Почему? Да просто он похож на него.

Он не обижается. Вообще, бразильцы очень веселые ребята, и у нас море смешных историй, но рассказывать их не буду», – сказал Ещенко.

В прошлом году Ещенко, родившийся в Иркутске, приглашал бразильца посетить озеро Байкал. Адриано пообещал приехать.