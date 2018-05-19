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    Бузова представила клип на песню «Чемпион», снятый на стадионе Стрельцова

    Российская певица и телеведущая Ольга Бузова представила свой новый клип.

    Видео было записано на песню с названием «Чемпион». Съемки ролика проходили на стадионе имени Эдуарда Стрельцова в Москве.

    Источник: YouTube

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    19.05.2018 12:43
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 мая 2018, 19:49

      такому здесь не место, да и не только здесь.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 19 мая 2018, 17:14

      млять аж комп тормозить начал)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101

      dmitrinho-SurguT 19 мая 2018, 15:12

      Стоит это смотреть?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +222

      ЗЖМ 19 мая 2018, 14:31

      Да уж...))) содержательная пестня!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3559

      Axe111 19 мая 2018, 14:02

      Ресурс поплыл как......

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 19 мая 2018, 13:49

      До чего же отвратительно!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3499

      anatolich72 19 мая 2018, 13:22

      Изгадили стадион.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 19 мая 2018, 13:04

      Высокохудожественный ряд медийной девы в обрамлении стилистики фэнтези с элементами фигурного катания и терминаторства, уводит в мир нетленного современного искусства...))
      Пожалуй, таких лозунгов и призывов к чемпионству будет достаточно для возвеличивания нашей спортивной державы!!..))

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +101

      nefar1on 19 мая 2018, 12:50

      выколите мне глаза и отрежьте уши.

      10
      Ответить
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      Рейтинг: +8832

      vladik12 19 мая 2018, 12:45

      Обгадили святое.

      12
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