Бузова представила клип на песню «Чемпион», снятый на стадионе Стрельцова

такому здесь не место, да и не только здесь.
Российская певица и телеведущая Ольга Бузова представила свой новый клип.
Видео было записано на песню с названием «Чемпион». Съемки ролика проходили на стадионе имени Эдуарда Стрельцова в Москве.
Российская певица и телеведущая Ольга Бузова представила свой новый клип.
Видео было записано на песню с названием «Чемпион». Съемки ролика проходили на стадионе имени Эдуарда Стрельцова в Москве.
такому здесь не место, да и не только здесь.
млять аж комп тормозить начал)))
Стоит это смотреть?
Да уж...))) содержательная пестня!
До чего же отвратительно!
Изгадили стадион.
Высокохудожественный ряд медийной девы в обрамлении стилистики фэнтези с элементами фигурного катания и терминаторства, уводит в мир нетленного современного искусства...))
Пожалуй, таких лозунгов и призывов к чемпионству будет достаточно для возвеличивания нашей спортивной державы!!..))
выколите мне глаза и отрежьте уши.