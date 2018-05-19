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    «Динамо» выйдет из отпуска 15 июня и проведет два заграничных сбора

    «Динамо» рассказало о планах первой команды на время межсезонья. Так, москвичи выйдут из отпуска 15 июня.

    «Бело-голубые выйдут из отпуска в пятницу 15 июня – на следующий день после старта чемпионата мира. На это число у динамовцев запланировано медицинское обследование. 16-го июня тренерский штаб запланировал тренировку в Москве.

    В связи с тем, что на базе «Динамо» в Новогорске на время мундиаля будет квартировать национальная сборная Мексики место тренировки бело-голубых 16-го числа ещe уточняется. А 17-го июня динамовцы отправятся на свой первый учебно-тренировочный сбор. Продлится он до 1-го июля, и в рамках него у «Динамо» запланированы 3 контрольных матча.

    После трехдневной паузы «Динамо» отправится на свой второй учебно-тренировочный сбор. На нeм бело-голубые планируют проведение шести контрольных матчей, часть из них двумя составами. Завершится сбор 20-го июля. Оба сбора у бело-голубых пройдут за границей, о соперниках и месте проведения сборов мы сообщим дополнительно», – сказано в заявлении клуба.

    Динамовцы финишировали в РФПЛ восьмыми.

    Источник: ФК «Динамо»

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    19.05.2018 09:54
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +8832

      vladik12 19 мая 2018, 11:28

      - Кто проживает на дне океана?
      - Московское "Ди-на-мо-о-о".

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +48

      Dinamo 31 > vladik12 19 мая 2018, 12:31

      Долбоящер

      -1
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