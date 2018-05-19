«Динамо» выйдет из отпуска 15 июня и проведет два заграничных сбора

«Динамо» рассказало о планах первой команды на время межсезонья. Так, москвичи выйдут из отпуска 15 июня.

«Бело-голубые выйдут из отпуска в пятницу 15 июня – на следующий день после старта чемпионата мира. На это число у динамовцев запланировано медицинское обследование. 16-го июня тренерский штаб запланировал тренировку в Москве.

В связи с тем, что на базе «Динамо» в Новогорске на время мундиаля будет квартировать национальная сборная Мексики место тренировки бело-голубых 16-го числа ещe уточняется. А 17-го июня динамовцы отправятся на свой первый учебно-тренировочный сбор. Продлится он до 1-го июля, и в рамках него у «Динамо» запланированы 3 контрольных матча.

После трехдневной паузы «Динамо» отправится на свой второй учебно-тренировочный сбор. На нeм бело-голубые планируют проведение шести контрольных матчей, часть из них двумя составами. Завершится сбор 20-го июля. Оба сбора у бело-голубых пройдут за границей, о соперниках и месте проведения сборов мы сообщим дополнительно», – сказано в заявлении клуба.

Динамовцы финишировали в РФПЛ восьмыми.