Агент Неймара активно ведет переговоры с «Манчестер Юнайтед»

Агент нападающего «ПСЖ» Неймара Пини Захави ведет активные переговоры с «Манчестер Юнайтед».

Захави обсудил личный контракт футболиста с манкунианцами, главный тренер которых Жозе Моуринью хорошо знаком с отцом бразильца.

В окружении форварда уверены, что «красные дьяволы» смогут убедить парижан продать 26-летнего игрока.

Ранее президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи заявил, что готов расстаться с Неймаром за 370 миллионов евро.