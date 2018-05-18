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    Агент Неймара активно ведет переговоры с «Манчестер Юнайтед»

    Агент нападающего «ПСЖ» Неймара Пини Захави ведет активные переговоры с «Манчестер Юнайтед».

    Захави обсудил личный контракт футболиста с манкунианцами, главный тренер которых Жозе Моуринью хорошо знаком с отцом бразильца.

    В окружении форварда уверены, что «красные дьяволы» смогут убедить парижан продать 26-летнего игрока.

    Ранее президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи заявил, что готов расстаться с Неймаром за 370 миллионов евро.

    Источник: Tribalfootball

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    18.05.2018 12:34
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 18 мая 2018, 17:24

      Боюсь алчность и высокомерие погубят этого несомненно талантливого футболиста...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +621

      Кирпичный 18 мая 2018, 14:16

      Многовато за пустышку

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +142

      orzy 18 мая 2018, 13:19

      Кря-кря

      0
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      Рейтинг: +2077

      upiter622 18 мая 2018, 12:47

      ******* уже с Неймаром!
      Я уже его во сне начал видеть!

      0
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      Рейтинг: +312

      Zly 18 мая 2018, 12:40

      А разве не отец его агент

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