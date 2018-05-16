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    «Спартак» по итогам матча с «Динамо» оштрафован на 370 тысяч

    КДК РФС вынес решения по инцидентам, имевшим место в матчах 30 тура РФПЛ. В частности, несколько сотен тысяч рублей придется выплатить московскому «Спартаку» по итогам встречи с московским «Динамо» (0:1).

    «Спартак» – «Динамо»:

    – за использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий во время матча без бросания на трибуны, поле и прилегающую к полю территорию – оштрафовать «Спартак» на 100 000 (Сто тысяч) рублей.

    – за скандирование зрителями ненормативной лексики – оштрафовать «Спартак» на 100 000 (Сто тысяч) рублей.

    – за неправомерные действия зрителей, направленные на возбуждение вражды (поджог атрибутики «Динамо») – оштрафовать «Спартак» на 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей.

    – за бросание зрителями предметов на поле и прилегающую к полю территорию во время матча – оштрафовать «Спартак» на 20 000 (Двадцать тысяч) рублей.

    –за использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий во время матча без бросания на трибуны, поле и прилегающую к полю территорию – оштрафовать «Динамо» на 100 000 (Сто тысяч) рублей.

    – за скандирование зрителями ненормативной лексики – оштрафовать «Динамо» на 100 000 (Сто тысяч) рублей

    – за публичную демонстрацию зрителями баннера оскорбительного характера – оштрафовать «Динамо» на 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей).

    Источник: РФС

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    16.05.2018 20:06
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 мая 2018, 11:08

      как всегда сдирают с клуба вместо того чтобы наказывать виновных.

      1
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      Рейтинг: +100726

      zigbert 17 мая 2018, 07:49

      Штраф не малый и все это ляжет на плечи команды. Когда дойдет до этих недоумков что они приносят клубу большой вред.

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      Рейтинг: +616

      smersh45 16 мая 2018, 22:23

      как всегда

      0
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      Рейтинг: +22976

      Blossiya 16 мая 2018, 21:07

      Глупость это - наказание клубов за действия болельщиков. Не рты же всем заклеивать при входе на стадион, чтобы избежать коллективной ответственности. А может спички и зажигалки отнимать прикажите?
      Наказывать надо виновных и индивидуально, а так это лишь профанация борьбы и полузаконный способ изъятия денег из кассы клубов.

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      Рейтинг: +33445

      oyabun 16 мая 2018, 20:27

      Нормальный такой итог матча. Мало того что 2-е место про...ли, так еще и крупный штраф клубу платить. А на каких играх отсутстует ненормативная лексика?! Бред какой то..

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