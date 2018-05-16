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«Спартак» по итогам матча с «Динамо» оштрафован на 370 тысяч

16 мая 2018, 20:06
6

КДК РФС вынес решения по инцидентам, имевшим место в матчах 30 тура РФПЛ. В частности, несколько сотен тысяч рублей придется выплатить московскому «Спартаку» по итогам встречи с московским «Динамо» (0:1).

«Спартак» – «Динамо»:

– за использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий во время матча без бросания на трибуны, поле и прилегающую к полю территорию – оштрафовать «Спартак» на 100 000 (Сто тысяч) рублей.

– за скандирование зрителями ненормативной лексики – оштрафовать «Спартак» на 100 000 (Сто тысяч) рублей.

– за неправомерные действия зрителей, направленные на возбуждение вражды (поджог атрибутики «Динамо») – оштрафовать «Спартак» на 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей.

– за бросание зрителями предметов на поле и прилегающую к полю территорию во время матча – оштрафовать «Спартак» на 20 000 (Двадцать тысяч) рублей.

–за использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий во время матча без бросания на трибуны, поле и прилегающую к полю территорию – оштрафовать «Динамо» на 100 000 (Сто тысяч) рублей.

– за скандирование зрителями ненормативной лексики – оштрафовать «Динамо» на 100 000 (Сто тысяч) рублей

– за публичную демонстрацию зрителями баннера оскорбительного характера – оштрафовать «Динамо» на 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей).

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо
Комментарии (6)
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oyabun
1526491656
Нормальный такой итог матча. Мало того что 2-е место про...ли, так еще и крупный штраф клубу платить. А на каких играх отсутстует ненормативная лексика?! Бред какой то..
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Blossiya
1526494034
Глупость это - наказание клубов за действия болельщиков. Не рты же всем заклеивать при входе на стадион, чтобы избежать коллективной ответственности. А может спички и зажигалки отнимать прикажите? Наказывать надо виновных и индивидуально, а так это лишь профанация борьбы и полузаконный способ изъятия денег из кассы клубов.
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smersh45
1526498587
как всегда
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zigbert
1526532543
Штраф не малый и все это ляжет на плечи команды. Когда дойдет до этих недоумков что они приносят клубу большой вред.
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OfaZavr
1526544518
как всегда сдирают с клуба вместо того чтобы наказывать виновных.
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