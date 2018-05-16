«Спартак» по итогам матча с «Динамо» оштрафован на 370 тысяч

КДК РФС вынес решения по инцидентам, имевшим место в матчах 30 тура РФПЛ. В частности, несколько сотен тысяч рублей придется выплатить московскому «Спартаку» по итогам встречи с московским «Динамо» (0:1).

«Спартак» – «Динамо»:

– за использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий во время матча без бросания на трибуны, поле и прилегающую к полю территорию – оштрафовать «Спартак» на 100 000 (Сто тысяч) рублей.

– за скандирование зрителями ненормативной лексики – оштрафовать «Спартак» на 100 000 (Сто тысяч) рублей.

– за неправомерные действия зрителей, направленные на возбуждение вражды (поджог атрибутики «Динамо») – оштрафовать «Спартак» на 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей.

– за бросание зрителями предметов на поле и прилегающую к полю территорию во время матча – оштрафовать «Спартак» на 20 000 (Двадцать тысяч) рублей.

–за использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий во время матча без бросания на трибуны, поле и прилегающую к полю территорию – оштрафовать «Динамо» на 100 000 (Сто тысяч) рублей.

– за скандирование зрителями ненормативной лексики – оштрафовать «Динамо» на 100 000 (Сто тысяч) рублей

– за публичную демонстрацию зрителями баннера оскорбительного характера – оштрафовать «Динамо» на 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей).